চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তে ২১ সদস্যের কমিটি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের দুই দফা সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে প্রশাসন। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) প্রফেসর শামীম উদ্দীন খান।
তিনি জানান, সংঘর্ষে আহত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিনকে এই কমিটির প্রধান করে ২১ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিটিতে সিন্ডিকেট সদস্য, সাবেক ভিপি ও স্থানীয় বিএনপি নেতা এস এম ফজলুল হকসহ অন্যান্য ছাত্র প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে।
প্রফেসর শামীম উদ্দীন খান বলেন, ‘বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার নিষ্ক্রিয় থাকায় ছাত্ররা এবং এলাকাবাসী উত্তেজিত হওয়ার কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পরে সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় রবিবার সন্ধ্যার মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।’
এর আগে, শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীকে বাসার দারোয়ান কর্তৃক মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়, যা ওইদিন রাত ১২টায় শুরু হয়ে চলে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। এতে আহত হন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী। এ ঘটনার জের ধরে পরদিন রবিবার (৩১ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে পুনরায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। চলে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। দুই দফা সংঘর্ষে অন্তত কয়েক শতাধিক আহত হন।