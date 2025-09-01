X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তে ২১ সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩০আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩০
দুই দফা সংঘর্ষে অন্তত কয়েক শতাধিক আহত হন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের দুই দফা সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে প্রশাসন। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) প্রফেসর শামীম উদ্দীন খান।

তিনি জানান, সংঘর্ষে আহত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিনকে এই কমিটির প্রধান করে ২১ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিটিতে সিন্ডিকেট সদস্য, সাবেক ভিপি ও স্থানীয় বিএনপি নেতা এস এম ফজলুল হকসহ অন্যান্য ছাত্র প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে।

প্রফেসর শামীম উদ্দীন খান বলেন, ‘বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার নিষ্ক্রিয় থাকায় ছাত্ররা এবং এলাকাবাসী উত্তেজিত হওয়ার কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পরে সেনাবাহিনী, র‌্যাব, পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় রবিবার সন্ধ্যার মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।’

এর আগে, শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীকে বাসার দারোয়ান কর্তৃক মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়, যা ওইদিন রাত ১২টায় শুরু হয়ে চলে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। এতে আহত হন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী। এ ঘটনার জের ধরে পরদিন রবিবার (৩১ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে পুনরায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। চলে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। দুই দফা সংঘর্ষে অন্তত কয়েক শতাধিক আহত হন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
তদন্ত কমিটিচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
চবিতে সংঘর্ষ: গুরুতর আহত এক শিক্ষার্থীকে ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে
শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবারের সব পরীক্ষা স্থগিত
চবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ
সর্বশেষ খবর
জনদুর্ভোগ এড়াতে র‌্যালি বাদ দিয়ে খাল-নালা পরিষ্কার করবে বিএনপি
জনদুর্ভোগ এড়াতে র‌্যালি বাদ দিয়ে খাল-নালা পরিষ্কার করবে বিএনপি
তিনটি ট্রলারসহ ১৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি
তিনটি ট্রলারসহ ১৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেলো আরাকান আর্মি
মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড
মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড
নোয়াখালীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ওপর হামলা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাঙচুর
নোয়াখালীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ওপর হামলা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ভাঙচুর
সর্বাধিক পঠিত
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media