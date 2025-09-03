X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সংঘর্ষের ঘটনা লাইভ করায় চবি ছাত্রীদের ‘ধর্ষণের হুমকি’

চবি প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫০আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫০
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়/ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা সময় ২ নম্বর গেট সংলগ্ন একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ফেসবুকে লাইভ করছিলেন কয়েকজন ছাত্রী। এ সময় নারী শিক্ষার্থীদের লাইভ করতে দেখে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন স্থানীয় কয়েকজন এবং তাদের ধর্ষণের হুমকিও দেওয়া হয়। পরে ছাত্রীরা ঘটনার পর ভবন ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যান। তবে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এ ঘটনাটি জানাজানি হয়।

এই ঘটনার বিষয়ে আইন বিভাগের এক নারী শিক্ষার্থী জানান, দ্বিতীয় তলায় তারা কয়েকজন ভাড়া থাকতেন। শনিবার রাতে তাদের বাসার নিচেই শিক্ষার্থীদের বেধড়ক মারধর শুরু করেন স্থানীয় লোকজন। এ ঘটনা ফেসবুকে লাইভ করা হচ্ছিল। পরে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি দেখে ফেলেন। তারা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। পরে ধর্ষণের হুমকি দেন তারা।

সেদিন রাতে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছার পর ওই ছাত্রীরা সেখান থেকে সরে যান। আইন বিভাগের ওই ছাত্রী জানান, তারা নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত। ভবনের ছবি তুলে রেখেছেন স্থানীয় লোকজন। ইতিমধ্যে ঘটনাটি প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য সাইদ বিন কামাল চৌধুরীকে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে সাইদ বিন কামাল বলেন, ঘটনা জানার পর শতভাগ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। তারা পদক্ষেপ নিচ্ছেন। ওই ছাত্রীদের নিরাপত্তা পুরোপুরি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে নারী শিক্ষার্থীদের ওপর ‘মোরাল পুলিশিং, ধর্ষণের হুমকি, সাইবার বুলিং ও প্রশাসনের অবহেলার’ প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ও দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি পাঠ করেছে ‘নারী অঙ্গন’ নামের একটি সংগঠন।

বুধবার বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ঝুপড়িতে এই চিঠি পাঠ করা হয়। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ও নারী অঙ্গনের সংগঠক সুমাইয়া শিকদার খোলা চিঠি পাঠ করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস ও মাহবুবা সুলতানা।

চিঠিতে বলা হয়, হাসিনার পতনের পর নতুন স্বপ্ন নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এক বছরের মধ্যেই নারীবিদ্বেষী কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের জন্য ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি করেছে। স্বয়ং প্রক্টর নারীদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, সান্ধ্য আইন জারি করেছেন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নারী শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার করেছেন। ফলে নারী শিক্ষার্থীরা বারবার অনলাইন ও অফলাইনে নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন।

আরও লেখা হয়, গত ৩০ আগস্ট রাত ১১টা ১৫ মিনিটে খাবার খেয়ে ফেরার পথে এক নারী শিক্ষার্থীকে দারোয়ান গেটে ঢুকতে দেননি। পরে তাকে কিল-ঘুষি ও লাথি মারেন দারোয়ান। এর জেরে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হামলায় প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থী আহত হন, কয়েকজন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভুক্তভোগী নারী শিক্ষার্থীর বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। এ ছাড়া নারী অঙ্গনের সদস্যদের ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপে অশালীন বার্তা পাঠানো হচ্ছে এবং ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে হেনস্তা করা হচ্ছে।

নারী অঙ্গন বলছে, এই পরিস্থিতি আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ক্যাম্পাসে চলমান বর্বরতা, প্রশাসনের অবহেলা ও শিবির নেতাদের মিথ্যা প্রচারণার কারণে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়েছে।

এ সময় অঙ্গনের পক্ষ থেকে সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস সাত দফা দাবি তুলে ধরেন।

সংঘর্ষধর্ষণচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়অপরাধ
