রাঙ্গুনিয়ায় সেনা অভিযানে অস্ত্রসহ চিহ্নিত ‘সন্ত্রাসী’ গ্রেফতার

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় সেনাবাহিনীর অভিযানে বন্দুক-দেশীয় অস্ত্র উদ্ধারসহ চিহ্নিত ‘সন্ত্রাসী’ মো. পারভেজকে সহযোগীসহ গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ভোরে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের তাবাহাজী বাড়ি এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেয় সেনাবাহিনীর টাস্কফোর্স-৪ (৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড)।
গ্রেফতাররা হলো- উপজেলার মধ্যম সরফভাটার তাবাহাজী বাড়ির আবুল আবছারের ছেলে মো. পারভেজ (৩৫) এবং তার সহযোগী একই এলাকার বাসিন্দা একরাম শিকদারের ছেলে আশরাফ আলী শিকদার (২০)।
এ সময় তাদের কাছ থেকে ১টি একনলা দেশীয় বন্দুক, ১টি দা, ১টি লোহার কিরিচ ও ১টি ছুরি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, পারভেজ সম্প্রতি নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। গত ৩১ আগস্ট তার বিরুদ্ধে জফলুল করিম নামক একজনকে গুলি করে আহত করার বিষয়ে থানায় অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ২ সেপ্টেম্বর আরেক প্রতিবেশী আবু জাহেদ ইমরান, আবু তাহের ও আবু নাজের নামের তিন ভাইয়ের কাছ থেকে ১২ লাখ টাকা চাঁদা দাবিরও অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা ছাড়াও একাধিক মাদক এবং ডাকাতি মামলা রয়েছে।
গ্রেফতারকৃতদের দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বির মোহাম্মদ সেলিম বলেন, ‘অবৈধ অস্ত্রসহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে।’