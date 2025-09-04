X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৭আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৭
দুই পক্ষের সংঘর্ষ/ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গ্রামবাসীর মধ্যে টানা দুই দিনের সংঘর্ষের ঘটনায় মূলহোতা (স্থানীয় যুবলীগ নেতা) হান্নানকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে র‌্যাব-৭ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তবে এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে বলে তিনি জানান।

এদিকে, চবির ঘটনায় মামলার পর বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ভোরে হাটহাজারী উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের জোবরা গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করে আট জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এ পর্যন্ত মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করা হলো।

ঘটনার পর মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাদী হয়ে হাটহাজারী মডেল থানায় একটি মামলা করে। মামলায় ৯৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং আরও প্রায় এক হাজার জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।

হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু কাওসার মাহমুদ হোসেন জানান, মামলার পরপরই পুলিশের বিশেষ অভিযান শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

/এফআর/
বিষয়:
সংঘর্ষগ্রেফতারঅপরাধ
সম্পর্কিত
মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী সুইটি গ্রেফতার
অস্ত্র-গোলাবারুদসহ যুবদলের সাবেক নেতা গ্রেফতার
সোহাগ পরিবহন কাউন্টারে হামলা: ‘মূলহোতা’ বিল্লাল-বাপ্পি গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
জঙ্গলে পাতায় ঢাকা মায়ের লাশ, তিন ছেলে-পুত্রবধূসহ আটক ৫
জঙ্গলে পাতায় ঢাকা মায়ের লাশ, তিন ছেলে-পুত্রবধূসহ আটক ৫
খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হয়েছে, সমান লড়াই করেছে দুই দল: বাংলাদেশ কোচ
খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হয়েছে, সমান লড়াই করেছে দুই দল: বাংলাদেশ কোচ
হামলার আশঙ্কায় ভিপি প্রার্থী শামীমের জিডি
ডাকসু নির্বাচনহামলার আশঙ্কায় ভিপি প্রার্থী শামীমের জিডি
লাশ পোড়ানো নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য: হেফাজতে ইসলাম
লাশ পোড়ানো নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য: হেফাজতে ইসলাম
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: এক বছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
রাজশাহীতে ‘খানকা শরিফে’ ভাঙচুর, ওসি দাঁড়িয়ে দেখলেন
বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
এভসেক সদস্যদের ক্ষোভবিমানবন্দরের নিরাপত্তায় গঠন হচ্ছে পৃথক বাহিনী ‘এজিবি’
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media