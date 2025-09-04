চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয় গ্রামবাসীর মধ্যে টানা দুই দিনের সংঘর্ষের ঘটনায় মূলহোতা (স্থানীয় যুবলীগ নেতা) হান্নানকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে র্যাব-৭ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তবে এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে বলে তিনি জানান।
এদিকে, চবির ঘটনায় মামলার পর বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ভোরে হাটহাজারী উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের জোবরা গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করে আট জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এ পর্যন্ত মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করা হলো।
ঘটনার পর মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাদী হয়ে হাটহাজারী মডেল থানায় একটি মামলা করে। মামলায় ৯৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং আরও প্রায় এক হাজার জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে।
হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু কাওসার মাহমুদ হোসেন জানান, মামলার পরপরই পুলিশের বিশেষ অভিযান শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।