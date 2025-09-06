X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
লক্ষ্মীপুরের রহমতখালী খালে যাত্রীবাহী বাস ডুবে নিহত বেড়ে ৫

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪১আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪১
দুর্ঘটনাকবলিত আনন্দ পরিবহনের বাস

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আনন্দ পরিবহন নামের একটি যাত্রীবাহী বাস খালে পড়ে ৫ জন নিহত হয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়জুল আজিম নোমান।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চন্দ্রগঞ্জ কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সামনে রহমতখালী খালে পড়ে যায় বাসটি। সেখান থেকে অন্তত ১৪ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহতরা হলেন- সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের শেখপুর গ্রামের জয়নাল আবেদীন (৫৭) ও মোরশেদ আলম (৪০) এবং নওগাঁ জেলার বাসিন্দা হুমায়ুন কবির। তিনি চন্দ্রগঞ্জের লতিফপুর এলাকায় ভাড়া থাকতেন এবং একটি ওষুধ কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়া নিহত আরও দুজন হলেন মাজেদ ও রিপন।

ওসি ফয়জুল আজিম নোমান বলেন, ‘এ পর্যন্ত আমরা পাঁচ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছি। এ ব্যাপারে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।’

ঘটনার দুই ঘণ্টা পার হলেও ঘটনাস্থলে ডুবুরি দল পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় উদ্ধারকারীদের। এ ছাড়া পানির তলদেশে কেউ ডুবে আছেন কি না তা-ও নিশ্চিত বলতে পারেননি ফায়ারসার্ভিস কর্মীরা। খালের তলদেশে এখনও যাত্রী থাকতে পারে বলে ধারণা তাদের।

এ ঘটনার পর উদ্ধার তৎপরতায় অসন্তোষ প্রকাশ করে স্থানীয় জনগণ উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন। তাদের দাবি, ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দেরিতে আসায় ক্ষতি বেশি হয়েছে।

অন্যদিকে স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা দুর্ঘটনায় একাধিক মৃত্যু হয়েছে দাবি করে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের বিরুদ্ধে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে নোয়াখালী থেকে ছেড়ে আসা লক্ষ্মীপুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাস চন্দ্রগঞ্জ কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সামনে রহমতখালী খালে পড়ে ডুবে যায়। দুর্ঘটনার আড়াই ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও বাসটি উদ্ধার সম্ভব হয়নি। উদ্ধার কার্যক্রম চলছে। ঘটনার পর প্রায় ১ ঘণ্টা লক্ষ্মীপুর-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। এতে সড়কের দুই পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়। ১ ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক করে সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন বলেন, ‘অচেতন অবস্থায় আমরা ঘটনাস্থল থেকে ৩ জনকে উদ্ধার করেছি। এর মধ্যে দুইজন মারা গেছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কয়েকজনকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. ফরিদ উদ্দিন বলেন, ‘চন্দ্রগঞ্জে দুর্ঘটনায় নিহত দুজনের মরদেহ হাসপাতালে আনা হয়েছে।’

এদিকে ঘটনার ঠিক এক মাস আগে গত ৬ আগস্ট ভোরে ঘটনাস্থলের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে নোয়াখালীর চন্দ্রগঞ্জ পূর্ব বাজারে ওই খালেই একটি মাইক্রোবাস ডুবে যায়। এতে একই পরিবারের সাত জনের মৃত্যু হয়।

একই ধরনের দুর্ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনানিহতআহত
