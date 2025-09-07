X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
ফেনীতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, প্রাণ গেলো দুজনের

ফেনী প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৬আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৬
দুর্ঘটনাকবলিত শ্যামলী পরিবহনের বাস

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর হাফেজিয়া এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত ও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, ট্রাক ও শ্যামলী পরিবহনের বাস—দুটিই বেপরোয়া গতিতে চলছিল। ঘটনাস্থলে ট্রাক হঠাৎ ব্রেক করলে পেছন থেকে আসা বাসটি ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের চালক, সুপারভাইজার ও সহকারী গুরুতর আহত হন।

হাইওয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনী তাদের উদ্ধার করে ফেনী সদর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। কর্তব্যরত চিকিৎসক সুপারভাইজার রবিউল ইসলাম ও সহকারী মোহাম্মদ বাইজিদ বোস্তামীকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত বাসচালক রফিককে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মহিপাল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন অর রশিদ জানান, শ্যামলী পরিবহনের বাস ও দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাক জব্দ করা হয়েছে। তবে ঘটনার পরপরই ট্রাকচালক পালিয়ে যায়। তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনানিহতআহত
