সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সহপাঠীর মরদেহ উদ্ধার

মানববন্ধনে যেতে বাস না পেয়ে রেজিস্ট্রার অফিসে তালা দিলেন কুবি শিক্ষার্থীরা

কুবি প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২০আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২০
শিক্ষার্থী ‘হত্যাকাণ্ডের’ ঘটনায় মানববন্ধন করতে বাস চেয়ে না পাওয়ায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) রেজিস্ট্রার অফিসে তালা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।  

এর আগে, সকালে কুমিল্লা শহরের কালিয়াজুড়ি খেলার মাঠসংলগ্ন একটি ভাড়া বাসা থেকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসনের বিভাগের এক শিক্ষার্থী ও তার মায়ের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, এটি ‘পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড’।

ওই ‘হত্যাকাণ্ডের’ প্রতিবাদে শহরের পূবালী চত্বরে মানববন্ধনের ডাক দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সেই মানববন্ধনে যেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে বাস দাবি করলে তা দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। এর প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রার অফিসে তালা দিয়েছেন একদল শিক্ষার্থী।

বিস্তারিত আসছে…

মানববন্ধনলাশ উদ্ধারকুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
কথাশিল্পীকে নিয়ে কথা
রেকর্ডের পাতায় পাকিস্তান-আফগানিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে কাজে লাগানো হবে গবেষণার ফলাফল: সচিব
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
