মানববন্ধনে যেতে বাস না পেয়ে রেজিস্ট্রার অফিসে তালা দিলেন কুবি শিক্ষার্থীরা

শিক্ষার্থী ‘হত্যাকাণ্ডের’ ঘটনায় মানববন্ধন করতে বাস চেয়ে না পাওয়ায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) রেজিস্ট্রার অফিসে তালা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
এর আগে, সকালে কুমিল্লা শহরের কালিয়াজুড়ি খেলার মাঠসংলগ্ন একটি ভাড়া বাসা থেকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসনের বিভাগের এক শিক্ষার্থী ও তার মায়ের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, এটি ‘পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড’।
ওই ‘হত্যাকাণ্ডের’ প্রতিবাদে শহরের পূবালী চত্বরে মানববন্ধনের ডাক দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সেই মানববন্ধনে যেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে বাস দাবি করলে তা দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। এর প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রার অফিসে তালা দিয়েছেন একদল শিক্ষার্থী।
বিস্তারিত আসছে…