পাশাপাশি দাফন করা হলো কুবি শিক্ষার্থী মেয়ে ও তার মাকে

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) লোক প্রশাসন বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সুমাইয়া আফরিন ও তার মা ফাতেমা আক্তারের জানাজা শেষে একই কবরস্থানে পাশাপাশি দাফন করা হয়েছে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাদ মাগরিব কুমিল্লার সুজানগর এলাকায় তাদের নিজ গ্রামে সুজানগর সুন্নিয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক দুটি জানাজা ও দোয়া শেষে তাদের দাফন করা হয়।
প্রথমে মায়ের জানাজা নামাজের ইমাম ছিলেন হাফেজ কাউসার এবং সুমাইয়ার জানাজা নামাজের ইমাম ছিলেন সুজানগর সুন্নিয়া জামে মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ ফজলুল করিম।
এ সময় বক্তব্য দেন কুমিল্লা মহানগরের জামায়াতে ইসলামীর আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদ। তিনি বলেন, ‘প্রশাসনের আরও জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। অনেকগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাবে বিচার হবে না- তা হতে পারে না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত যেই হোক তাকে খুঁজে বের করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।’
সুমাইয়া আফরিনের বড় ভাই মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ফয়সাল বলেন, ‘গত অক্টোবরে আমার বাবা মারা গেছেন আজকে এখানে আমার মা এবং একমাত্র বোনের লাশ নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি। যার বাবা-মা মারা যায় তারাই বোঝে এর দুঃখ বেদনা।’
উল্লেখ্য, সোমবার সকালে কুমিল্লা নগরীর কালিয়াজুরীতে নিজ বাসা থেকে লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী সুমাইয়া আফরিন ও তার মা তাহমিন বেগমের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।