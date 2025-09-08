X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাশাপাশি দাফন করা হলো কুবি শিক্ষার্থী মেয়ে ও তার মাকে

কুবি প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৩আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩৩
মা-মেয়ের জানাজা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) লোক প্রশাসন বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সুমাইয়া আফরিন ও তার মা ফাতেমা আক্তারের জানাজা শেষে একই কবরস্থানে পাশাপাশি দাফন করা হয়েছে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাদ মাগরিব কুমিল্লার সুজানগর এলাকায় তাদের নিজ গ্রামে সুজানগর সুন্নিয়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক দুটি জানাজা ও দোয়া শেষে তাদের দাফন করা হয়।

প্রথমে মায়ের জানাজা নামাজের ইমাম ছিলেন হাফেজ কাউসার এবং সুমাইয়ার জানাজা নামাজের ইমাম ছিলেন সুজানগর সুন্নিয়া জামে মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ ফজলুল করিম।

এ সময় বক্তব্য দেন কুমিল্লা মহানগরের জামায়াতে ইসলামীর আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদ। তিনি বলেন, ‘প্রশাসনের আরও জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। অনেকগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাবে বিচার হবে না- তা হতে পারে না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত যেই হোক তাকে খুঁজে বের করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।’

সুমাইয়া আফরিনের বড় ভাই মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ফয়সাল বলেন, ‘গত অক্টোবরে আমার বাবা মারা গেছেন আজকে এখানে আমার মা এবং একমাত্র বোনের লাশ নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি। যার বাবা-মা মারা যায় তারাই বোঝে এর দুঃখ বেদনা।’

উল্লেখ্য, সোমবার সকালে কুমিল্লা নগরীর কালিয়াজুরীতে নিজ বাসা থেকে লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী সুমাইয়া আফরিন ও তার মা তাহমিন বেগমের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

/এফআর/
বিষয়:
লাশ উদ্ধারদাফনকুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
সহপাঠীর মরদেহ উদ্ধারমানববন্ধনে যেতে বাস না পেয়ে রেজিস্ট্রার অফিসে তালা দিলেন কুবি শিক্ষার্থীরা
সর্বশেষ খবর
হাটহাজারী থানায় নতুন ওসি
হাটহাজারী থানায় নতুন ওসি
স্বর্ণের দামে ফের রেকর্ড
স্বর্ণের দামে ফের রেকর্ড
মোহাম্মদপুরে ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনিতে নিহত ১
মোহাম্মদপুরে ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনিতে নিহত ১
নুরাল পাগলার দরবারে হামলায় প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করা হবে: অতিরিক্ত ডিআইজি
নুরাল পাগলার দরবারে হামলায় প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করা হবে: অতিরিক্ত ডিআইজি
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media