বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় আটক দুই

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সুমাইয়া আফরিন ও তার মা তাহমিন বেগমের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় দুই জনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তবে তদন্তের স্বার্থে নামপরিচয় প্রকাশ করা হচ্ছে না বলে জানিয়েছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মহিনুল ইসলাম।
জানা গেছে, আটক হওয়া দুই জনই পেশায় কবিরাজ। একজনের নাম আব্দুর রব (৭৩)। বাড়ি নাঙ্গলকোট। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছিল র্যাব।
ওসি মহিনুল ইসলাম বলেন, এখন পর্যন্ত দুই জনকে আটক করা হয়েছে। যথেষ্ট প্রমাণও রয়েছে। তবে, দন্তে স্বার্থে আর কিছু বলা যাচ্ছে না। প্রেস ব্রিফিং করে বিস্তারিত বলা হবে।
উল্লেখ্য, সোমবার সকালে কুমিল্লা নগরীর কালিয়াজুরীতে নিজ বাসা থেকে লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী সুমাইয়া আফরিন ও তার মা তাহমিন বেগমের লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।