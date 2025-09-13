X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার ভেঙে মালামাল চুরির সময় আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৫৪আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:৫৪
আটক সাইফুল ইসলাম রুবেল

চট্টগ্রাম বন্দর অভ্যন্তরে ১৩ নম্বর শেডে কনটেইনারের সিল ভেঙে মালামাল চুরির সময় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আটক ব্যক্তির নাম মো. সাইফুল ইসলাম রুবেল (৩৪)। এ সময় তার কাছ থেকে কাপড়ের রোল ৭টি, ৪ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ সময় একটি ট্রাকও জব্দ করা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক জানান, শুক্রবার সকালে বন্দরের জিসিবি এলাকায় ১৩ নম্বর শেডে আনস্টাফিংয়ের জন্য অপেক্ষারত একটি কনটেইনারের সিল ভেঙে মালামাল চুরির সময় সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। বন্দর নিরাপত্তা বিভাগ দ্রুততম সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সাইফুল ইসলাম রুবেল নামে একজনকে আটক করে। এ সময় তার কাছ থেকে কাপড়ের রোল ও ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে সাইফুল ইসলাম রুবেল জানায়, সে একটি কোম্পানির শিট কয়েল পরিবহনের জন্য বন্দরে ট্রাক নিয়ে প্রবেশ করে। সুযোগ পেয়ে কনটেইনার ভেঙে মালামাল চুরির চেষ্টা করে। তাকে বন্দর থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

চুরিআটকচট্টগ্রাম বন্দর
