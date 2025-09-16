X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
পেটের ভেতরে করে ইয়াবা পাচার, ধরা পড়লো এক্স-রেতে

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৫আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩৫
আটক মো. জাহিদুল্লাহ

কক্সবাজারের টেকনাফে অভিনব কৌশলে পেটের ভেতরে করে ইয়াবা পাচারকালে মো. জাহিদুল্লাহ (১৯) নামে এক তরুণকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন টেকনাফ (২ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে টেকনাফ সদর হাসপাতাল এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় একটি অটোরিকশা থামিয়ে তল্লাশি চালানো হলে যাত্রী জাহিদুল্লাহ পালানোর চেষ্টা করেন। পরে তাকে ধাওয়া করে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অসংলগ্ন আচরণ করায় সন্দেহ হলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এক্স-রে পরীক্ষায় তার পেটের ভেতরে অসংখ্য ডিম্বাকৃতির বস্তু ধরা পড়ে। পরে জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে পেটের ভেতরে কালো টেপে মোড়ানো ৪০টি ছোট পোটলায় ২ হাজার ইয়াবা বহন করছে। বিশেষ প্রক্রিয়ায় ইয়াবাগুলো উদ্ধার করা হয়।

বিজিবির অধিনায়ক জানান, জাহিদুল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে এভাবে অভিনব কৌশলে ইয়াবা পাচারের সঙ্গে জড়িত। আটক আসামি ও উদ্ধার ইয়াবা, মোবাইল ফোন এবং একটি পাওয়ার ব্যাংক টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। মাদক ও চোরাচালান দমনে তাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

