বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
কুমিল্লায় সড়কে চার জন নিহতের ঘটনায় চালক গ্রেফতার

কুমিল্লা প্রতিনিধি
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৭আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৭
গ্রেফতার লরি চালক মো. আরিফ হোসেন

কুমিল্লার পদুয়ার বাজার পল্লী বিদ্যুতের সামনের ইউটার্নে সড়ক দুর্ঘটনায় এক পরিবারের চার জন নিহতের ঘটনায় করা মামলার আসামি গাড়িচালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ফেনী সদর থানার ফতেহপুর স্টার লাইন ফিলিং স্টেশন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার লরি চালক মো. আরিফ হোসেন নোয়াখালীর সুধারাম থানার নূর হোসেনের ছেলে। ময়নামতি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ইকবাল বাহার মজুমদার গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বলেন, ‌‘গত ২২ আগস্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে দুর্ঘটনায় চার জন নিহত হন। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক শোকের সৃষ্টি করে। এ ঘটনায় লং ভেহিক্যালটির চালককে গ্রেফতার করেছি আমরা।’

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার দিন দুপুর সোয়া ১২টার দিকে লরিটি ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে পদুয়ার বাজার ইউটার্নে উল্টো পথে চলছিল ওই প্রাইভেটকার। এ সময় একটি বাস ও অটোরিকশা হঠাৎ সামনে চলে এলে চালক লরির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তিনি ইউটার্ন করে চট্টগ্রামমুখী লেনে নিয়ে গেলে লরির উল্টে যায়। এতে ওই প্রাইভেটকারটি লরির নিচে পড়ে দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই প্রাইভেট কারে থাকা চার জন নিহত ও তিন জন হন। তারা বরুড়া থেকে কুমিল্লা শহরের দিকে যাচ্ছিলেন।

বিষয়:
গ্রেফতারসড়ক দুর্ঘটনামামলানিহত
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
