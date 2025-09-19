X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
দুর্গাপূজা উপলক্ষে আখাউড়া দিয়ে ভারতে গেলো ১১৯২ কেজি ইলিশ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১২আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১২
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে প্রথম চালানে ১ হাজার ১৯২ কেজি ইলিশ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে রফতানি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ৩টার দিকে ২টি পিকআপে করে মাছগুলো ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় পৌঁছায়।

প্রতি কেজি ইলিশের দাম ধরা হয়েছে ১২.৫ মার্কিন ডলার। এসব ইলিশ ভারতে রফতানি করেছে যশোরের বেনাপোলের রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মাহতাব অ্যান্ড সন্স। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার পরিতোষ বিশ্বাস মাছগুলো আমদানি করেছেন।

রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আখাউড়া সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট মেসার্স সাকিয়াত কনস্ট্রাকশনের স্বত্বাধিকারী ফারুক মিয়া ও উপজেলা মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম বলেন, ‘এবার দুর্গাপূজা উপলক্ষে শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশ থেকে ১২০০ টন ইলিশ ভারতে রফতানির অনুমোদন দিয়েছে সরকার। মোট ৩৭টি প্রতিষ্ঠান এসব ইলিশ রফতানির অনুমতি পেয়েছে। প্রতি কেজির দাম সাড়ে ১২ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রথম চালানে ১১৯২ কেজি মাছ ভারতের ত্রিপুরায় পাঠানো হয়েছে।’

স্থলবন্দরের মাছ রফতানিকারক মো. নেছার উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, ‘বৃহস্পতিবার দুটি পিকআপে ৫৩টি বক্সে ১১৯২ কেজি ইলিশ পাঠানো হয়েছে। বিকালে আরও কিছু ইলিশ পাঠানোর কথা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ স্থলবন্দর দিয়ে আরও প্রায় ৯০ টন ইলিশ ভারতের ত্রিপুরায় রফতানির কথা রয়েছে।’

বিষয়:
ইলিশ মাছরফতানিদুর্গাপূজা
