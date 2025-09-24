উখিয়ার সীমান্ত এলাকা থেকে দেড় লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার

কক্সবাজারের উখিয়ায় বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে এক লাখ ৫০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরের এ তথ্য নিশ্চিত করেন উখিয়া-৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক ৮টার দিকে বালুখালী ও পালংখালী বিওপির একটি বিশেষ টহলদল সীমান্ত পিলার বিআরএম-১৯ থেকে আনুমানিক ৩০০ গজ পশ্চিম দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক কিলোমিটার উত্তর দিকে আঞ্জুমানপাড়া পোস্ট নামক স্থানে অবস্থান করে। পরে মিয়ানমার থেকে দুই ব্যক্তি নৌকাযোগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসতে দেখে টহলদল তাদেরকে ধাওয়া করলে এক চোরাকারবারি মিয়ানমারের দিকে পালিয়ে যায় এবং অন্য একজন তার ব্যাগ রেখে ধান ক্ষেত দিয়ে পালিয়ে যায়।
বালুখালী বিওপির একটি বিশেষ টহলদল সীমান্ত পিলার বিপি-২৬ থেকে আনুমানিক ৫০০ গজ পশ্চিম দক্ষিণ দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যা বিওপি থেকে আনুমানিক ২ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে রহমতেরবিল নামক স্থানে অবস্থান করে। রাতে মিয়ানমার থেকে ২জন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসতে দেখে টহলদল তাদেরকে ধাওয়া করলে চোরাকারবারী তাদের বহন করা ব্যাগ ও হাসুয়া দা ফেলে দ্রুত দৌড়ে রহমতেরবিল সংলগ্ন আঞ্জুমানপাড়া গ্রামে মধ্যে পালিয়ে যায়।
পরে ওই স্থানে তল্লাশি করে এক লাখ ৫০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পালিয়ে যাওয়া চোরাকারবারিদের গ্রেফতারে রাতভর চিরুনি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযান ভোর ৪টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তবে কাউকে খুঁজে পায়নি।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, পালিয়ে যাওয়া মাদক চোরাকারবারিদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। উদ্ধার করা ইয়াবা উখিয়া থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।