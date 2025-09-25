X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সাজেক থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো পর্যটকের

কুমিল্লা প্রতিনিধি
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৪আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৪
লিওন মাহামুদ

সাজেক ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় এক পর্যটক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার পদুয়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত লিওন মাহামুদ (৩০) শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ থানার শরীয়তপুর গ্রামের মতিউর রহমানের ছেলে। সন্ধ্যায় মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ওসি মো. সাহাব উদ্দিন তথ্যটি নিশ্চিত করেন।

নিহতের সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়া বন্ধু তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘গত শনিবার রাতে ঢাকার মিরপুর শেখেরপাড়া থেকে দুই বন্ধু মোটরসাইকেলে করে রবিবার সকালে সাজেক পৌঁছাই। তিন দিন থাকার পর আজ (বুধবার) সকাল ১০টায় মোটরসাইকেল নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হই। মহাসড়কে চলতে চলতে বন্ধু লিওনের গাড়িটি পেছনে পড়ে যায়। তার জন্য থেমে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি অনেকগুলো লোক জড়ো হয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখি বন্ধু লিওনের দেহ মহাসড়কে পড়ে আছে। উপস্থিত লোকজন থেকে জানতে পারলাম অজ্ঞাতনামা একটি বাস তাকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।’

চৌদ্দগ্রাম মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শামীম জানান, মহাসড়কের পদুয়া এলাকায় অজ্ঞাতনামা একটি বাস মোটরসাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনানিহতপর্যটক
