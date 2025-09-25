X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে বিএনপি নেতার হাত-পা ভেঙে দিলো দুর্বৃত্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৪আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৬
আজিজুল হককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে

চট্টগ্রামের রাউজানে হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়ে মুহাম্মদ আজিজুল হক নামে বিএনপির এক নেতার হাত-পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বুধবার উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের পথেরহাট বাজারের মাদানী মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। বিএনপির ওই নেতার অভিযোগ, ওই দিন সন্ধ্যায় মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর এ হামলা চালায় মোটরসাইকেল আরোহী একদল দুর্বৃত্ত।

আজিজুল হক (৫৫) উপজেলার ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব। তিনি স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালের পরিচালক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গাউছিয়া কমিটির উপজেলা শাখার সহসভাপতি।

আজিজুল হক জানিয়েছেন, সন্ধ্যায় চারটি মোটরসাইকেলে সাত- আট জন দুর্বৃত্ত তাকে হকিস্টিক দিয়ে পেটানো শুরু করে। একপর্যায়ে তার হাত-পা ভেঙে দিয়ে দুর্বৃত্তরা মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যায়। এর আগে একই দিন বিকালেও ঘটনাস্থল থেকে আধা কিলোমিটার দূরেও তার ওপর হামলার চেষ্টা করা হয়েছিল।

আজিজুল হক জানান, তিনি বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা গোলাম আকবর খন্দকারের অনুসারী। এ কারণে তার দলেরই অপর একটি পক্ষ লোকজন দিয়ে হামলা করিয়েছে। হামলাকারীরা তাকে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দিয়েছে। তিনি জড়িত ব্যক্তিদের চেনেন। এ ঘটনায় তিনি মামলা করবেন।

রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, ‌‘ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে অভিযান চলছে।’

বিএনপিআহত
