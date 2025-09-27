সুদের টাকা না পেয়ে গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা, নারী গ্রেফতার

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় সুদের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় শাহনাজ বেগম (৩৮) নামে এক গৃহবধূকে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নাসিমা বেগম নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার পাইকপাড়া উত্তর ইউনিয়নের উপাধিক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ শাহনাজ বেগম ওই এলাকার উকিলবাড়ির আমির হোসেনের স্ত্রী।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নাসিমা বেগমের কাছে জমি বন্ধক রেখে ৪০ হাজার টাকা সুদের ওপরে নেন শাহনাজ বেগম। নির্ধারিত সময়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় শুক্রবার রাতে সুযোগ বুঝে নাসিমা ও তার সহযোগীরা শাহনাজের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। শাহনাজের চিৎকারে পরিবারের সদস্যরা এগিয়ে এসে পানি ঢেলে আগুন নেভান এবং তাকে উদ্ধার করেন। প্রথমে শাহনাজকে ফরিদগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে হয়ে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়।
চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় শাহনাজ বেগম বলেছিলেন, ‘নাসিমা বেগমসহ ৩-৪ জন মিলে আমার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছেন। আমি চিৎকার করলে পরিবারের সদস্যরা আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।’
ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম বলেন, ‘এ ঘটনায় অভিযুক্ত নাসিমা বেগমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।’
ওসি বলেন, ‘টাকা লেনদেনকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। ভিকটিম পরিবারের দাবি, তারা টাকা দিয়ে দিয়েছে। আসামি তা অস্বীকার করেছেন। বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলাও আছে। সেই মামলা সমাধানের জন্য চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। চেয়ারম্যান উভয়পক্ষকে নিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি সমাধান হয়নি। যেহেতু একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে পুলিশ।’