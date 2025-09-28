X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আমাদের পার্বত্য অঞ্চলকে কেড়ে নিতে চাচ্ছে ভারত: হান্নান মাসউদ

নোয়াখালী প্রতিনিধি
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৯আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৯
হাতিয়ার চানন্দী ইউনিয়নের সাইফুল মার্কেটে জাতীয় নাগরিক পার্টি আয়োজিত ঐক্য ও সংহতির সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, ‘ভারত শেষ ট্রাম্পকার্ড খেলে পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। একটা ভুয়া ধর্ষণের ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা পাহাড়ি-বাঙালিদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। ভারত আমাদের এই পার্বত্য অঞ্চলকে কেড়ে নিতে চায়। আমরা এক ইঞ্চি মাটিও কাউকে ছেড়ে দেবো না। ১৯৭১ সালে যেমন পাকিস্তানের মোকাবিলা করেছে এদেশের মানুষ তেমনি ২০২৫ সালে ভারতকে মোকাবিলা করবো আমরা।’

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নোয়াখালীর হাতিয়ার চানন্দী ইউনিয়নের সাইফুল মার্কেটে জাতীয় নাগরিক পার্টি আয়োজিত ঐক্য ও সংহতির সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।

আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, ‘দেশের তরুণ নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তরুণ নেতৃবৃন্দ যখন মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, মানুষের কাছে যাচ্ছে তখন তাদের বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ যেই পথ দেখিয়েছে, সেই পথেই ইন্দোনেশিয়া ও নেপাল নতুন করে স্বাধীন হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বয়স মাত্র ৩৫ বছর। বাংলাদেশেও ৩৫ বছর বয়সী একজন প্রধানমন্ত্রী হবেন।’

জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে হান্নান মাসউদ বলেন, ‘ভোটের সময় বিভিন্ন অতিথি পাখি আপনাদের কাছে এসে মায়াকান্না করবে। আমি আপনাদের সন্তান, তাই কখনও আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসবো না। আপনারা বিপদে-আপদে যাকে কাছে পাবেন, তাকেই ভোট দেবেন।’

এ সময় হাতিয়া উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী শামছল তিব্রিজ, এনসিপি নেতা ইউছুপ, বাগছাসের কেন্দ্রীয় নেতা হাফিজসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 

/এএম/
বিষয়:
ভারতপার্বত্য চট্টগ্রামজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দখল হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারে কমিশন গঠনের দাবি নাহিদ ইসলামের
‘জাতীয় নির্বাচনে সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে কাজ করবে এনসিপি’
থালাপাতি বিজয়ের সমাবেশে পদদলনের ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ
সর্বশেষ খবর
তিনটির বেশি ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটিতে নয়: বাংলাদেশ ব্যাংক
তিনটির বেশি ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটিতে নয়: বাংলাদেশ ব্যাংক
ভিয়েতনামে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় বুয়ালয়, সতর্ক অবস্থানে কর্তৃপক্ষ
ভিয়েতনামে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় বুয়ালয়, সতর্ক অবস্থানে কর্তৃপক্ষ
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
দুই মাসে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে গেলো ৮ হাজার ১৩০ কোটি টাকা
দুই মাসে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে গেলো ৮ হাজার ১৩০ কোটি টাকা
সর্বাধিক পঠিত
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media