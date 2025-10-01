X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাঙ্গুনিয়ায় ১৪ মামলার আসামি ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ তোফায়েল গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪১আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪১
দুপুরে হাটহাজারী উপজেলার মদুনাঘাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ী মোহাম্মদ তোফায়েল আহমেদ ওরফে তোলাইয়া (৫২) সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। তিনি ওই এলাকার আলোচিত সন্ত্রাসী কামাল গ্রুপের প্রধান কামালের ছোট ভাই।

বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে হাটহাজারী উপজেলার মদুনাঘাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বির মোহাম্মদ সেলিম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তোফায়েল দীর্ঘ সময় ধরে সরফভাটা এলাকায় চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, মাদক ব্যবসা এবং নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করে আসছিলেন। তার বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের রাউজান, চন্দ্রঘোনা ও রাঙ্গুনিয়া থানায় খুন, চাঁদাবাজি, ডাকাতি, মাদক ও চুরিসহ ১৪টি ফৌজদারি মামলা দায়ের রয়েছে। গ্রেফতার সন্ত্রাসী তোফায়েল রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং মৃত আবুল কালামের ছেলে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত টাস্কফোর্স-৪ (৩৪ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড)-এর রাঙ্গুনিয়া সেনাক্যাম্প সরফভাটা এলাকাসহ পুরো উপজেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে চিরুনি অভিযান পরিচালনা করছে। সেনাবাহিনীর কঠোর নজরদারির কারণে তোফায়েল সম্প্রতি সরফভাটা এলাকা ত্যাগ করে হাটহাজারী উপজেলার মদুনাঘাট এলাকায় আশ্রয় নেয়। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তার অবস্থান শনাক্ত হলে বুধবার দুপুরে তাকে আটক করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তাকে রাঙ্গুনিয়া দক্ষিণ থানা পুলিশের একটি প্রতিনিধিদলের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বির মোহাম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে চলমান মামলাগুলোর পাশাপাশি নতুন অভিযোগগুলোকেও তদন্তপূর্বক আইনি প্রক্রিয়ায় আনা হবে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
গ্রেফতারমামলা
সম্পর্কিত
আদালত থেকে পালানো আসামি তিন মাস পর গ্রেফতার
পুকুর নিয়ে বিরোধে যুবদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা, আ.লীগ নেতা গ্রেফতার
পূজায় নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে আ.লীগ নেতা গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ
চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ
সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত
সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত
পূজা বিঘ্ন করতে পাহাড়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
পূজা বিঘ্ন করতে পাহাড়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সুন্দরবনে জেলেকে টেনে নিয়ে গেলো কুমির, ৭ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার
সুন্দরবনে জেলেকে টেনে নিয়ে গেলো কুমির, ৭ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media