উবায়দুল মোকতাদিরের ফাঁসির দাবিতে হেফাজতের বিক্ষোভ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর সব জামিন না মঞ্জুর করা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া দায়েরা জজ আদালতে এনে তার বিচারকার্য সম্পন্ন করে দ্রুত ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখার নেতাকর্মীরা।
রবিবার (৫ অক্টোবর) সকালে শহরের পৌর মুক্তমঞ্চ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। পরে মিছিলটি শহরের প্রধান-প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাউতলী মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে জামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। পরে কাউতলী মোড়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের জেলা শাখার সভাপতি মুফতি মোবারক উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুফতি আলী আজম কাসেমী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি বুরহান উদ্দিন কাসেমী, দফতর সম্পাদক বেল্লাল হোসেন, জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী আবদুল্লাহ আল জিহান মাহমুদ।
সমাবেশে হেফাজতের নেতারা বলেন, আলেম-ওলামাদের পূণ্যভূমি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ওলামাদের রক্ত ঝরিয়েছেন। গত ২০২১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধী আন্দোলনে মোকতাদির চৌধুরীর প্রত্যক্ষ মদতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ১৬ ছাত্র-জনতাকে হত্যা করা হয়েছে। গত ২০২৪ এর গণআন্দোলনে হেফাজতের নেতাকর্মীদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে অন্তর্বতী সরকার গঠন হয়েছে। তাই অন্তর্বতী সরকারকে দ্রুত শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ডসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আলেমদের ওপর অত্যাচারের বিচার করার দাবি জানান।
এ সময় সমাবেশ থেকে মোকতাদির চৌধুরীর দ্রুত বিচারকার্য শেষ করে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি দেওয়ার দাবি জানান তারা।