X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাড়ির উঠান থেকে নিখোঁজ শিশুর লাশ পুকুরে, সোনার দুলের জন্য হত্যা

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১২আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১২
কক্সবাজারের টেকনাফে নিখোঁজের একদিন পর পাঁচ বছরের এক শিশুর লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে

কক্সবাজারের টেকনাফে নিখোঁজের একদিন পর পাঁচ বছরের এক শিশুর লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, কানে থাকা সোনার দুল ছিনিয়ে নিতে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়।

শিশুটির নাম নুসাইবা নুসরাত। সে হ্নীলা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হোয়াকিয়াপাড়ার বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ার মামুনুর রশীদের মেয়ে। এ ঘটনায় ছয় জন আটক করা হয়েছে।

রবিবার (০৫ অক্টোবর) দুপুর ১টার দিকে হ্নীলা ইউনিয়নের পূর্ব পানখালীর দিলু মেম্বারের বাড়ির পাশের একটি পুকুরে শিশুর লাশ দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। পরে এলাকাবাসী লাশটি উদ্ধার করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এর আগে গতকাল শনিবার দুপুরে বাড়ির উঠানে খেলতে বের হয়ে নিখোঁজ হয়েছিল শিশুটি। 

পরিবারের দাবি, তার কানে থাকা সোনার দুল পাওয়া যায়নি এবং মুখে স্কচটেপ লাগানোর দাগ ছিল। কানের দুল নেওয়ার জন্যই শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নূর বলেন, ‌‘শনিবার দুপুরে শিশুটি নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও পাওয়া যায়নি। রবিবার দুপুরে তার লাশ পুকুরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। সেটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় ছয় জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছি আমরা।’

/এএম/
বিষয়:
হত্যাকাণ্ডলাশ উদ্ধারআটক
সম্পর্কিত
চাঁদা তোলার সময় আটক করায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের ওপর হামলা, গ্রেফতার ৭
গেন্ডারিয়ায় নারীকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ
পাবনায় ধান ক্ষেতে থেকে লাশ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
পুলিশের ওপর হামলা, মামলা করায় কোম্পানীগঞ্জে ধর্মঘটের ডাক
পুলিশের ওপর হামলা, মামলা করায় কোম্পানীগঞ্জে ধর্মঘটের ডাক
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ৭১ সদস্যের নির্বাহী কমিটি অনুমোদন
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ৭১ সদস্যের নির্বাহী কমিটি অনুমোদন
ঢাকায় ছয় মাসে সংক্ষিপ্ত বিচারে ৫ হাজারের বেশি মামলা নিষ্পত্তি
ঢাকায় ছয় মাসে সংক্ষিপ্ত বিচারে ৫ হাজারের বেশি মামলা নিষ্পত্তি
লেভানডোভস্কির পেনাল্টি মিস, চ্যাম্পিয়নদের উড়িয়ে দিয়েছে সেভিয়া
লেভানডোভস্কির পেনাল্টি মিস, চ্যাম্পিয়নদের উড়িয়ে দিয়েছে সেভিয়া
সর্বাধিক পঠিত
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media