X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০২আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০২
ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশে চলছে সংস্কার কাজ

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নির্মাণাধীন চার লেন মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ থেকে সরাইল বিশ্বরোড পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার অংশে নাজুক পরিস্থিতি। এতে গত এক বছরের বেশি সময় ধরে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন এই মহাসড়কে চলাচলরত  পরিবহন যাত্রী ও চালকরা।

এরই মধ্যে রবিবার (৫ অক্টোবর) থেকে হঠাৎ মহাসড়কটির ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্বরোড অংশে অস্থায়ী সংস্কার কাজ শুরু করেছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ। চলমান কাজে বিশ্বরোড গোল চত্বরটিতে কয়েক স্তরের ইট ও বালু বিছিয়ে বর্তমান মহাসড়ক থেকে ৬ ইঞ্চি উঁচু করা হয়েছে। এতে চলমান মূল মহাসড়কটি বর্তমানে অনেকটাই সংকোচিত করা হয়েছে।

এতে মহাসড়কে চলাচলতরত যানবাহনগুলো স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারছে না। একইসঙ্গে সংস্কার কাজের জন্য নির্মাণসামগ্রী রেখে ঢাকা থেকে কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী ইউটার্নটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মহাসড়কের বিশ্বরোড অংশে সকাল থেকে তীব্র যানজটের বেধেছে।

উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট

এদিকে সড়ক বিভাগসহ একাধিক সূত্র জানিয়েছে, আগামী বুধবার নাজুক মহাসড়কটির ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশ পরিদর্শনে আসছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। তার আগমনকে কেন্দ্র করেই সড়ক বিভাগ তড়িঘড়ি করে সড়কটির বিশ্বরোড মোড়সহ বিভিন্ন অংশে অস্থায়ীভাবে মেরামত কাজ শুরু করেছে। তবে শিগগিরই স্থায়ী কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন চার লেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। তবে কত মিটার সড়ক সংস্কার কাজ করা হচ্ছে বা কত টাকা ব্যয়ে করা হচ্ছে এ বিষয়ে
প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বা সড়ক বিভাগের কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না।

এদিকে সড়ক বিভাগের অস্থায়ী ভোগান্তিমূলক কাজের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবহন যাত্রী চালকরা।

স্থানীয় বাসিন্দা রুকন উদ্দিন লস্কর জানান, একজন রাষ্ট্রীয় অতিথি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবেন, তার আগমনকে কেন্দ্র করে অস্থায়ীভাবে সড়কটি মেরামতে এমন আয়োজন দুঃখজনক। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রের অর্থ অপচয়ের একটি বিষয় জড়িত রয়েছে।

বাসচালক আলী আকবর জানান, ইউটার্নটি বন্ধ করার কারণে, মহাসড়কে যানজটের তীব্রতা আরও বেড়েছে। এভাবে অপরিকল্পিতভাবে কাজ করা ঠিক নয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী রোকন উদ্দিন খন্দকার জানান, অস্থায়ী কাজ কত মিটার করা হচ্ছে বা এর ব্যয় কত এই মুহূর্তে সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যয়ের বিষয়টি নির্ধারণ করা হবে।

এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া খাটিহাতা  হাইওয়ে থানার ও জাহাঙ্গীর আলম জানান, যানজট নিরসনে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন, হাইওয়ে পুলিশ সদস্যরা। তবে সংস্কার কাজের জন্য ভোগান্তির মাত্রা আরও বেড়েছে। ভোগান্তি লাঘবে স্থায়ীভাবে কাজ করা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

/এফআর/
বিষয়:
মহাসড়কমুহাম্মদ ফাওজুল কবির
সম্পর্কিত
ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুতদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
সাভারে জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি, প্রতিবাদে এলাকাবাসীর মহাসড়ক অবরোধ
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সকালে যানজট, দুপুরে বাড়তি চাপ
সর্বশেষ খবর
কুষ্টিয়ায় ৬ হত্যা: মাহবুবুল আলম হানিফসহ চার জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
কুষ্টিয়ায় ৬ হত্যা: মাহবুবুল আলম হানিফসহ চার জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
‘একা থাকা মানেই নিঃসঙ্গতা নয়’
হেলথ টিপস‘একা থাকা মানেই নিঃসঙ্গতা নয়’
আয়নার মতো স্বচ্ছ নির্বাচন করতে চাই: সিইসি
আয়নার মতো স্বচ্ছ নির্বাচন করতে চাই: সিইসি
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ‘ওয়ান মিনিট ওয়ার্কশপ’
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ‘ওয়ান মিনিট ওয়ার্কশপ’
সর্বাধিক পঠিত
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media