X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চাকসু নির্বাচন: ‘বৈচিত্র্যের ঐক্য’ প্যানেলের ৮ দফা ইশতেহার ঘোষণা

চবি প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৭আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৭
দুপুরে চাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার উপস্থাপন করা হয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) তিন যুগ পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ‘বৈচিত্র্যের ঐক্য’ প্যানেল তাদের ৮ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে। 

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে চাকসু ভবনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার উপস্থাপন করা হয়। এ সময় লিখিত ইশতেহার পাঠ করেন প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী ধ্রুব বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সুদর্শন চাকমা ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদপ্রার্থী জাকিরুল ইসলাম জসিম (জশদ জাকির)। 

তাদের ৮ দফা ইশতেহারে স্থান পেয়েছে নিরাপদ ক্যাম্পাস গঠন, আবাসন সমস্যা নিরসন, খাদ্য-স্বাস্থ্য-পরিবেশের উন্নয়ন, শিক্ষা ও গবেষণা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া, জাতিগত বৈচিত্র্য ও নারীবান্ধব ক্যাম্পাস নির্মাণ, পরিবহনব্যবস্থা উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র-স্বায়ত্তশাসন-মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা।

ভিপি পদপ্রার্থী ধ্রুব বড়ুয়া বলেন, ‘সন্ত্রাস-দখলদারত্ব মুক্ত নিরাপদ অ্যাকাডেমিক পরিবেশ নির্মাণে কাজ করবো। মব ভায়োলেন্স, মোরাল পুলিশিং-এর বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ করে নারীর সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণ-প্রকৃতি ও মানুষের নিরাপদ সহাবস্থান নিশ্চিত করবো।’

তিনি বলেন, ‘সন্ত্রাস ও দখলদারত্বমুক্ত নিরাপদ অ্যাকাডেমিক ক্যাম্পাস নিশ্চিতে সকল অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে প্রথম মাসে “ক্যাম্পাস চার্টার” প্রণয়ন করবো। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের ওপর সকল হামলার বিচার নিশ্চিত করা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ছাত্র-শিক্ষক-স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে সমন্বয় সেল গঠন করে এক মাসের মধ্যে কার্যকর করা।’

এ সময় খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদপ্রার্থী লালতান সাং বম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক এমদাদ উল্লাহ সাকিব, সহ-সম্পাদক শামসুন্নাহার রুমী, দফতর সম্পাদক রাম্রা সাইন মারমা, সহসম্পাদক সজিব চন্দ্র দাস, ছাত্রীকল্যাণ সম্পাদক মোছা. সুমাইয়া শিকদার, সহ ছাত্রীকল্যাণ সম্পাদক উম্মে সাবাহ তাবাসসুম শুদ্ধতা, গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পাদক ধনরঞ্জন ত্রিপুরা, সমাজসেবা ও পরিবেশ সম্পাদক সাথোয়াং মারমা, স্বাস্থ্য সম্পাদক রিশাদ আমীন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক নিত্যানন্দ কুমারসহ প্যানেলের বাকি প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৫ অক্টোবর সপ্তমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চাকসু নির্বাচন। ভোটগ্রহণ চলবে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। এ নির্বাচনে প্রার্থী রয়েছেন ৯০৮ জন। এর মধ্যে চাকসুর ২৬টি পদের বিপরীতে ৪১৫ জন, হল সংসদে ৪৭৩ জন এবং হোস্টেল সংসদে ২০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। নির্বাচনে ভোটার রয়েছেন ২৭ হাজার ৫২১ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১৬ হাজার ৮৪ জন ও ছাত্রী ১১ হাজার ৩২৯ জন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
ইশতেহারচাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
চাকসু নির্বাচনে আট দফা ইশতেহার ছাত্রদলের, হলগুলোর খাবারের মান উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি
চাকসু নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ ছাত্রদল-শিবিরের
চাকসু নির্বাচন: শিবিরের ৩৩ দফা ইশতেহারে কী আছে
সর্বশেষ খবর
অভিবাসন ইস্যুতে শিকাগোর মেয়র ও ইলিনয় গভর্নরকে কারাগারে পাঠানোর দাবি ট্রাম্পের
অভিবাসন ইস্যুতে শিকাগোর মেয়র ও ইলিনয় গভর্নরকে কারাগারে পাঠানোর দাবি ট্রাম্পের
মা’সহ পরিবার মিলে অনলাইনে প্রতারণা, ৩৪ কোটি টাকা পাচার
মা’সহ পরিবার মিলে অনলাইনে প্রতারণা, ৩৪ কোটি টাকা পাচার
সাবেক এমপি ওমর ফারুক কারাগারে
সাবেক এমপি ওমর ফারুক কারাগারে
আরব আমিরাতে আটক ২৫ বাংলাদেশির মুক্তির বিষয়ে সরকার আশাবাদী
আরব আমিরাতে আটক ২৫ বাংলাদেশির মুক্তির বিষয়ে সরকার আশাবাদী
সর্বাধিক পঠিত
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media