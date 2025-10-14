X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
গ্যাস পাম্পে বাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৪

নোয়াখালী প্রতিনিধি
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৪৫আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৪৫
ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গ্যাস নেওয়ার সময় একটি বাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে বাসের চালকের সহকারী, ফিলিং স্টেশনের কর্মচারীসহ কমপক্ষে চার জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় বাসটি ছাড়াও এর পাশে থাকা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাতে বেগমগঞ্জ উপজেলার কেন্দুরবাগের মীম সিএনজি ফিলিং স্টেশনে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সোমবার রাত পৌনে ৯টার দিকে রামগতি-লক্ষ্মীপুর রুটে চলাচলকারী আজাদ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী খালি বাস গ্যাসের জন্য কেন্দুরবাগের মীম সিএনজি ফিলিং স্টেশনে আসে। গ্যাস নেওয়ার সময় হঠাৎ বিকট শব্দে বাসটির সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এতে বাসটি এবং এর পাশে থাকা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া চার জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আহত ব্যক্তিরা হলেন- উপজেলার কেন্দুরবাগ বাজার এলাকার সিএনজিচালক রেজু মিয়া (৬৫), বাসের চালকের সহকারী বেচু মিয়া (২৬), মোহাম্মদ আরমান (২৩) ও ফিলিং স্টেশনের কর্মচারী জাবেদ হোসেন (৪০)।

চৌমুহনী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা আবুল হোসেন বলেন, বাসে গ্যাস ভর্তির প্রায় শেষ পর্যায়ে গিয়ে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আহত কাউকে পাননি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা কয়েকজন আহত হওয়ার তথ্য জানিয়েছেন। তাদের কারও অবস্থা গুরুতর নয়।

বেগমগঞ্জ থানার ওসি লিটন দেওয়ান বলেন, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে কোনও যাত্রী ছিল না। ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা পর পুলিশকে বিস্ফোরণের বিষয়টি জানানো হয়। খবর পেয়ে বাসটি জব্দ করা হয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
সর্বশেষ খবর
শাহবাজকে ধন্যবাদ ও আসিম মুনিরকে ‘আমার প্রিয়’ আখ্যা ট্রাম্পের
জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলায় সংঘর্ষ, বেরোবির ৮ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
বিপদে-আপদে অ্যাপে আপদ
বাংলাদেশ সফরে পরিকল্পনার কথা জানালেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
