X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাত: ছাত্রদল নেতার পর এবার তার বন্ধুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১০:০০আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১০:০০
চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে অপু দাসের পর এবার মারা গেলেন তার বন্ধু তানিম হোসেন (৩০)। আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৭টায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তানিম। 

অপু দাস ওই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড এলাকার মিন্টু দাসের ছেলে এবং চিকনদণ্ডী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানিয়েছেন, মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে হাটহাজারী উপজেলার চৌধুরীহাট এলাকায় একটি ফুলের দোকানের সামনে কয়েকজন যুবক এসে অপু দাস ও তার বন্ধু তানিম হোসেনকে ছুরিকাঘাত করে। এতে তারা গুরুতর আহত হন। মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অপুকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত তানিম চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ সকালে চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তানিমও।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দিন তালুকদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। 

চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ছুরিকাঘাতে আহত অপর যুবক তানিম হোসেন আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এর আগে, মঙ্গলবার রাতে একই ঘটনায় মারা যান অপু দাস। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কী নিয়ে এ হত্যাকাণ্ড, তা জানার চেষ্টা চলছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
মৃত্যুছুরিকাঘাত
সম্পর্কিত
মিরপুরে আগুনে নিভে গেল ১৬ তাজা প্রাণ, এখনও নিখোঁজ অনেকে
মিরপুরে আগুন: নিখোঁজ স্বজনের অপেক্ষায় তারা
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
চাকসু নির্বাচন: ভেতরে ভোট, বাইরে কড়া নিরাপত্তা
চাকসু নির্বাচন: ভেতরে ভোট, বাইরে কড়া নিরাপত্তা
বিএনপি থেকে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী সরাসরি মনোনয়ন পেতে পারে: সেলিমা রহমান
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনবিএনপি থেকে ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী সরাসরি মনোনয়ন পেতে পারে: সেলিমা রহমান
মিথ বনাম বাস্তবতা: বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ
মিথ বনাম বাস্তবতা: বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ
হত্যার পর ডিপ ফ্রিজে স্ত্রীর লাশ: স্বামী গ্রেফতার
হত্যার পর ডিপ ফ্রিজে স্ত্রীর লাশ: স্বামী গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুরে আগুন: ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার
মিরপুর রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
মিরপুর রূপনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিয়ন্ত্রণে ৮ ইউনিট
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
চীনের মরুতে সামুদ্রিক মাছ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media