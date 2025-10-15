দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাত: ছাত্রদল নেতার পর এবার তার বন্ধুর মৃত্যু

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে অপু দাসের পর এবার মারা গেলেন তার বন্ধু তানিম হোসেন (৩০)। আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৭টায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তানিম।
অপু দাস ওই ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড এলাকার মিন্টু দাসের ছেলে এবং চিকনদণ্ডী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ছিলেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানিয়েছেন, মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে হাটহাজারী উপজেলার চৌধুরীহাট এলাকায় একটি ফুলের দোকানের সামনে কয়েকজন যুবক এসে অপু দাস ও তার বন্ধু তানিম হোসেনকে ছুরিকাঘাত করে। এতে তারা গুরুতর আহত হন। মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অপুকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত তানিম চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ সকালে চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তানিমও।
চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দিন তালুকদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ছুরিকাঘাতে আহত অপর যুবক তানিম হোসেন আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এর আগে, মঙ্গলবার রাতে একই ঘটনায় মারা যান অপু দাস। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কী নিয়ে এ হত্যাকাণ্ড, তা জানার চেষ্টা চলছে।’