চাকসুতেও শিবিরের দাপট, এক পদে খরা কাটলো ছাত্রদলের

চবি প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:৩৪আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৬:৩৮
ফল ঘোষণার পর শিবিরের উল্লাস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ২৬ পদের বিপরীতে ২৪টিতেই জয় তুলে নিয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির প্যানেলের প্রার্থীরা। একটি পদে জয় পেয়েছেন ছাত্রদল প্যানেলের প্রার্থী। আরেকটি পদে জয় বিনির্মাণ শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের এক প্রার্থী জয় তুলে নিয়েছেন।

এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে একচেটিয়া জয়ের ধারা বহাল রাখলো জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠনটি। তবে একটি পদে জয় তুলে নিয়ে জয় খরা ঘুচিয়েছে ছাত্রদল। এর ডাকসু ও জাকসুতে তাদের একজন প্রার্থী জয়ী হতে পারেননি।

ভিপি হিসেবে শিবির সমর্থিত ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ইব্রাহিম হোসেন রনি ৭,৯৮৩ ভোট পেয়ে এবং জিএস পদে সাঈদ বিন হাবিব ৮,০৩১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় ৪,৩৭৪ ভোট এবং জিএস প্রার্থী শাফায়াত হোসেন পেয়েছেন ২,৭২৪ ভোট।

শুধু এজিএস ও সহ খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে জয় পায়নি ছাত্রশিবির। এজিএস নির্বাচিত হয়েছেন ছাত্রদলের আইয়ুবুর রহমান তৌফিক। তিনি পেয়েছেন ৭,০১৪ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের সাজ্জাত হোছন মুন্না পেয়েছেন ৫,০৪৫ ভোট।

অপরদিকে সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন তামান্না মাহফুজ স্মৃতি; যিনি ‘বিনির্মাণ শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেলের প্রার্থী হয়ে ভোটে লড়েছেন।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) ভোটগ্রহণের পর ভোর পৌনে ৫টার দিকে বাণিজ্য অনুষদের মিলনায়তনে ফল ঘোষণা শুরু করেন চাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনির উদ্দিন।

চাকসুর মোট ২৬টি পদের মধ্যে ২১টি সম্পাদকীয় পদের ১৯টিতে জয় পান ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা। নির্বাহী সদস্য পদের পাঁচটির সবগুলোতেও জয় পায় তারা।

অন্য সম্পাদক পদে বিজয়ী যারা

খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক - মোহাম্মদ শাওন

সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক- তামান্না মাহবুব স্মৃতি

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক- হারেজুল ইসলাম ওরফে হারেস মাতাব্বর

সহ-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক- জিহাদ হোসাইন

দফতর সম্পাদক- আবদুল্লাহ আল নোমান

সহ-দফতর সম্পাদক- জান্নাতুল আদন নুসরাত

ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক- নাহিমা আক্তার দ্বীপা

সহ-ছাত্রী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক- জান্নাতুল ফেরদাউস রিতা

বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক- মাহবুবুর রহমান

গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সম্পাদক- তানভীর আঞ্জুম শোভন

সমাজসেবা ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক- তাহসিনা রহমান

স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদকস্বাস্থ্য বীমা- আফনান হাসান ইমরান

মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক- মোনায়েম শরীফ

ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- মেহেদী হাসান সোহান

যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক- মো. ইসহাক ভূঁঞা

সহ-যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক- ওবাইদুল সালমান

আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক- ফজলে রাব্বি তৌহিদ

পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক- মাসুম বিল্লাহ

৫ নির্বাহী সদস্য

১. জান্নাতুল ফেরদাউস সানজিদা

২. আদনান শরীফ

৩. আকাশ দাশ

৪. সালমান ফারসী

৫. সোহানুর রহমান

