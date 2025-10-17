X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্বর্ণালঙ্কার লুট করতে মা-মেয়েকে হত্যা করে তাদেরই আত্মীয়

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৭আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৭
গ্রেফতার পারভেজ

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জের জুলেখা বেগম (৫৫) ও তার কলেজপড়ুয়া মেয়ে তানহা আক্তার মীম (১৯) হত্যাকাণ্ডের ৯দিন পর রহস্য উদঘাটন করছে পুলিশ। হত্যার দায় স্বীকার করেছেন তাদের আত্মীয় পারভেজ। তাকে আদালতের মাধ্যমে পুলিশ কারাগারে পাঠিয়েছে।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে জেলা পুলিশ সুপার আক্তার হোসেন প্রেস ব্রিফিং করে সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

অভিযুক্ত পারভেজ রামগঞ্জ উপজেলার সোনাপুর মহাধর বাড়ির আব্দুল করিমের প্রবাস ফেরত ছেলে। সম্পর্কে নিহত জুলেখা তার মামি ও মীম মামাতো বোন।

এর আগে, বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি স্পেশাল টিম অভিযান চালিয়ে পারভেজকে ঢাকা মেট্রোপলিটনের তুরাগ থানাধীন মনিরের গ্যারেজ থেকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সুপার জানান, অভিযুক্ত পারভেজ দুই মাস আগে সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরেন। দেশে আসার পর অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়েন। অভাবের তাড়নায় পারভেজ তার মামার বাসা থেকে স্বর্ণালঙ্কার লুটে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। ঘটনার দিন পারভেজ তার সঙ্গে করে একটি চাকু নিয়ে মামার বাড়িতে যান। মামি জুলেখা ও মামাতো বোন মীম তাকে আমড়া-আপেল খেতে দেন। এরপর মামাতো বোন মীমের সঙ্গে দ্বিতীয় তলায় যান। মীম হঠাৎ পারভেজের কাছে চাকু দেখে চিৎকার দেন। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মীমের শরীরের বিভিন্ন স্থান ও গলায় চাকু দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে।

দ্বিতীয় তলা থেকে পারভেজ নেমে তার মামিকে বলে মীম আপনাকে উপরে ডাকছে। মামি কানে কম শোনেন। উপরে গেলে পেছন থেকে মাথায় প্লেট দিয়ে আঘাত করেন। লুটিয়ে পড়লে পারভেজ টি-টেবিল দিয়ে আঘাত করে তাকেও হত্যা করে।

তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে আলমারি ভেঙে স্বর্ণালঙ্কার লুটে নেন পারভেজ। তার গায়ের কাপড় খুলে ব্যাগে নেন। মামাতো ভাই রাব্বির প্যান্ট-গেঞ্জি পরে বের হয়ে যান। সঙ্গে থাকা জামাকাপড়ের ব্যাগটি রামগঞ্জের একটি খালে ফেলে দেন।

পারভেজ তার মামার বাসা থেকে বের হওয়ার ১০/১৫ মিনিট পর মাগরিবের আজান হয়। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত পর পারভেজ লক্ষ্মীপুরে তার শ্বশুরবাড়িতে চলে আসেন।

প্রসঙ্গত, গত ৯ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা থেকে রাত ৯টার মধ্যে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নের (২ নম্বর ওয়ার্ড) উত্তর চন্ডিপুর গ্রামের খামার বাড়িতে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ক্রোকারিজ ব্যবসায়ী মিজানুর রহমানের স্ত্রী জুলেখা বেগম ও মেয়ে মীম।

খবর পেয়ে ওই রাতেই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ ঘটনার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে পৃথকভাবে দুই জনকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠান। মা-মেয়ের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহ এ পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়।

/এফআর/
বিষয়:
হত্যাকাণ্ডঅপরাধ
সম্পর্কিত
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পাবনায় প্রকাশ্যে গুলি করে একজনকে হত্যা
স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ, যুবক আটক
সর্বশেষ খবর
চকবাজারে নির্মাণাধীন ভবন থেকে লোহার পাইপ পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু
চকবাজারে নির্মাণাধীন ভবন থেকে লোহার পাইপ পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু
দুই স্ত্রী তৃতীয় বিয়ের অনুমতি না দেওয়ায় যুবকের ‘আত্মহত্যা’
দুই স্ত্রী তৃতীয় বিয়ের অনুমতি না দেওয়ায় যুবকের ‘আত্মহত্যা’
জুলাই সনদ স্বাক্ষরে অংশ নিলো ২৫ দল, যায়নি যারা
জুলাই সনদ স্বাক্ষরে অংশ নিলো ২৫ দল, যায়নি যারা
বাণিজ্যে অচলাবস্থার জন্য চীনকেই দায়ী করলেন ট্রাম্প
বাণিজ্যে অচলাবস্থার জন্য চীনকেই দায়ী করলেন ট্রাম্প
সর্বাধিক পঠিত
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media