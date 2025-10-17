X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভেদাভেদ ভুলে মিলেমিশে একসঙ্গে নির্বাচনে কাজ করতে হবে: আমির খসরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৬আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৬
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘নির্বাচনের কাজে কোনও ভেদাভেদ থাকতে পারবে না, অতীতে কার সঙ্গে কী হয়েছিল, কে কী করেছিল সব ভুলে যাবেন। সবাই মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনি কাজে অংশ নেবেন। সুশৃঙ্খলভাবে সবাই কাজ করবেন, মানুষের বাড়ি বাড়ি যাবেন। বিএনপি যে একটি সুশৃঙ্খল দল মানুষের কাছে সে মেসেজ পৌঁছাতে হবে। সবার কাজ এক হবে না, কেউ বাড়ি বাড়ি যাবেন, কেউ লিফলেট বিতরণ করবেন, কেউ এজেন্টে থাকবেন, কেউ প্রচারণা করবেন, সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।’

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকালে চট্টগ্রাম নগরীর মেহেদী বাগের বাসভবনে চট্টগ্রাম-১০ আসনের ৮ ওয়ার্ডের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

আমির খসরু বলেন, ‘ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে এবার নির্বাচনি কাজ করতে হবে, তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে হবে। মানুষের দ্বারে দ্বারে যাবেন, নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ থাকলে তা ভুলে যাবেন। বিএনপির জনগণের দল। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হবে।’

সভায় সভাপতিত্ব করেন মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সাত্তার। মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুর রহমান স্বপনের পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন- মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল হালিম শাহ আলম, কাজী বেলাল, মনজুর আলম, মহানগর বিএনপির সদস্য আবুল হাসেম, জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, কামরুল ইসলাম, মামুনুল ইসলাম হুমায়ুন, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম সাজ্জাদ ও মহানগর মহিলা দলের সভানেত্রী মনোয়ারা বেগম মনি।

/এফআর/
বিষয়:
বিএনপিআমির খসরু মাহমুদ চেীধুরী
সম্পর্কিত
জুলাই সনদ স্বাক্ষরে অংশ নিলো ২৫ দল, যায়নি যারা
ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রভাব জাতীয় নির্বাচনে বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে না: ইশরাক
গুমের শিকার নুর হোসেন হিরুর কন্যা নাবিলাকে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা
সর্বশেষ খবর
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধানরাও
জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধানরাও
ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন মারিয়া রেহমান
ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন মারিয়া রেহমান
হঠাৎ কিংসের সঙ্গে ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিকের সম্পর্ক ছিন্ন!
হঠাৎ কিংসের সঙ্গে ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিকের সম্পর্ক ছিন্ন!
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
পায়ে হেঁটে আদালতে এসে এজলাসে ঢুকলেন হুইল চেয়ারে, সব দেখলেন বিচারক
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নি‌য়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
শ্রম আইন লঙ্ঘন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর ৪ কর্মকর্তার বিচার শুরু
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
কঠোর আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা, সমাধান কোন পথে?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media