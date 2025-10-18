শাহজালালে নামতে না পেরে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে ৪ ফ্লাইটের অবতরণ

ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সর্বশেষ ৪টি ফ্লাইট ঢাকা থেকে ডাইভার্ট হয়ে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ৪টি ফ্লাইট ঢাকা থেকে ডাইভার্ট হয়ে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এর মধ্যে রয়েছে দুটি চট্টগ্রাম টু ঢাকাগামী ডোমেস্টিক ফ্লাইট। অপর দুটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের একটি ইউএস বাংলা এয়ারলাইনসের ব্যাংকক টু ঢাকা এবং অপরটি এয়ার আরাবিয়ার মধ্যপ্রাচ্য টু ঢাকা।