মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
বিএনপি নেতার বাড়ি থেকে রাইফেল ও গুলি উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০১আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০১
রায়পুর থানা

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে বিএনপি নেতা আমিনুল আজিজ বাদশার বাড়ি থেকে রাইফেল ও ৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

সোমবার (২০ অক্টোবর) দুপুরে হাজীমারা পুলিশ ফাঁড়ির এসআই আব্দুর রহিম বাদী হয়ে বাদশার বিরুদ্ধে থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করেন। এর আগে ভোরে উপজেলার দক্ষিণ চরবংশী ইউনিয়নের চরকাছিয়া গ্রামে বাদশার বাড়িতে অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী।

বাদশা উপজেলার দক্ষিণ চরবংশী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক।

থানা পুলিশ জানায়, বাদশার ঘর থেকে তিন খণ্ড বিশিষ্ট একটি রাইফেল ও ৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের সময় বাদশা বাড়িতে ছিল না।

এ  বিএনপি নেতা আমিনুল আজিজ বাদশা গাজী বলেন, আমি ৩৫ বছর ধরে রাজনীতি করি। কখনও নোংরা রাজনীতি করিনি। আমার ওই বাড়ি পরিত্যক্ত। কে বা কারা অস্ত্র এনে সেখানে রেখেছে। আমি এর সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নই। এটা একটা ষড়যন্ত্র। আওয়ামী লীগের আমল থেকেই আমি ওই বাড়িতে থাকি না। পরিবার নিয়ে লক্ষ্মীপুর শহরে থাকি।

রায়পুর থানার ওসি নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাদশার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অস্ত্র-গুলি উদ্ধার হলেও তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

বিএনপিঅপরাধ
