X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘সোডা অ্যাশের’ নামে ৬০ হাজার কেজি ঘনচিনি আমদানি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৫আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৫
চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি ডিপোতে তিন কনটেইনার খুলে ৬০ হাজার ৪৮০ কেজি ঘনচিনি জব্দ করেছেন কাস্টমস ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা

চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি ডিপোতে তিন কনটেইনার খুলে ৬০ হাজার ৪৮০ কেজি ঘনচিনি জব্দ করেছেন কাস্টমস ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। চীন থেকে ‘সোডা অ্যাশ’ নামের রাসায়নিক পদার্থের নাম দিয়ে এই ঘনচিনি এনেছেন ঢাকার এক আমদানিকারক। মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিষয়টি জানায় চট্টগ্রাম কাস্টমস। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম কাস্টমসের উপকমিশনার এইচ এম কবির।

কাস্টমস সূত্রে জানা যায়, সোডিয়াম সাইক্লামেট বা ঘনচিনি চিনির চেয়ে ৩০ থেকে ৫০ গুণ বেশি মিষ্টি। সাধারণত মিষ্টান্ন, বেভারেজ আইটেম, জুস, চকলেট, কনফেকশনারি এবং অন্যান্য খাদ্য তৈরিতে সাধারণ চিনির পরিবর্তে কৃত্রিম মিষ্টিকারক হিসেবে এটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে ব্যাপক ব্যবহার মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ কারণে আমদানি নীতি আদেশে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কাস্টমসের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঢাকার মতিঝিলের এইচপি ইন্টারন্যাশনাল সোডা অ্যাশ নামে গত আগস্টে এই পণ্য চীন থেকে আমদানি করে। পণ্যটি খালাস নেওয়ার জন্য উত্তর কাট্টলী এলাকায় বেসরকারি কনটেইনার ডিপো ‘গোল্ডেন কনটেইনার ডিপোতে’ নেওয়া হয়। গোপনে খবর পেয়ে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্ট সেল এবং কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের সহায়তায় চালানটি জব্দ করেন কাস্টমস কর্মকর্তারা। জব্দ করার আগে ১৬ অক্টোবর তিন কনটেইনার থেকে নমুনা তুলে তিনটি রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। তিনটি পরীক্ষাগার থেকে পণ্যচালানটি ঘনচিনি হিসেবে নিশ্চিত করা হয়।

/এএম/
বিষয়:
কাস্টম হাউসবাণিজ্যিক রাজধানী
সম্পর্কিত
জেনেভা ক্যাম্পে সেনা অভিযান: ৩২টি ককটেল উদ্ধার, আটক ৩
চট্টগ্রামে ১৭ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি নতুন আবাসিক প্রকল্প
বিমানবন্দর থেকে দ্রুত পণ্য খালাসের নির্দেশ কাস্টম হাউজের
সর্বশেষ খবর
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে আইআরআই
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে আইআরআই
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: বর্তমান ফ্রন্টলাইনের ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা চায় ইইউ
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: বর্তমান ফ্রন্টলাইনের ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা চায় ইইউ
খাদ্য উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ
খাদ্য উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ
‘ফরিদপুরের মাটিতে নতুন রূপে আওয়ামী দুঃশাসনের আমল শুরু হয়েছে’
‘ফরিদপুরের মাটিতে নতুন রূপে আওয়ামী দুঃশাসনের আমল শুরু হয়েছে’
সর্বাধিক পঠিত
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিল দাবি আসিফ মাহমুদের, নিরুত্তর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
১০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের ম্যানেজার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media