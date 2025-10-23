X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
গরু চুরির মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেফতার, পরে বহিষ্কার

ফেনী প্রতিনিধি
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৫আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২১:০৫
গ্রেফতারকৃত আলা উদ্দিন

গরু চুরির মামলায় ফেনীর দাগনভূঞা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আলা উদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাতে পৌরসভার উত্তর শ্রীধরপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। এ ঘটনার পর তাকে বহিষ্কার করেছে দল।

বিকালে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের দফতর সম্পাদক এম কে আর সূর্য-এর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে তাকে দল থেকে বহিষ্কারের তথ্য জানানো হয়। তিনি দাগনভূঞা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ছিলেন।

বহিষ্কারের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকায় আলা উদ্দিনকে দাগনভূঞা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একইসঙ্গে পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে নিজাম উদ্দিন হায়দারকে ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত ৫ অক্টোবর রাতে দাগনভূঞা উপজেলার জায়লস্কর ইউনিয়নের সিলোনিয়া খুশিপুর এলাকায় দুই বাড়ি থেকে ছয়টি গরু চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা। এ ঘটনায় গত মঙ্গলবার রাতে পৌরসভার উত্তর শ্রীধরপুর এলাকা থেকে পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আলা উদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, জেলায় সম্প্রতি চুরি-ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় ফেনীজুড়ে পুলিশের বিশেষ অভিযান চলছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, ‘আলা উদ্দিন কিছুদিন আগে নোয়াখালীতে চোরাই গরুসহ হাতেনাতে ধরা পড়েন। সম্প্রতি দাগনভূঞার বিভিন্ন এলাকায় গরু চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে। তার বিরুদ্ধে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ ও ফেনীর দাগনভূঞা থানায় তিনটি গরু চুরির মামলা আছে। আলা উদ্দিন চিহ্নিত গরু চোর। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গরু চুরির কথা স্বীকার করেছেন।’

এ বিষয়ে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক এস এম কায়সার বলেন, ‘অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে আলা উদ্দিনকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে নিজাম উদ্দিন হায়দারকে ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।’

বিএনপিগ্রেফতারচুরিমামলাবহিষ্কার
