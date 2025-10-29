X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
ছাত্রলীগ নেতাকে পিটিয়ে পুলিশে দিলো একদল যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০২:২৬আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০২:২৬
প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামনে থেকে তাকে আটক করে মারধর করা হয়

চট্টগ্রাম নগরে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের এক নেতাকে পিটিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে একদল যুবক।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকালে নগরীর কোতোয়ালি থানার হাজারী লেনে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামনে থেকে তাকে আটক করে মারধর করা হয়।

পিটুনির শিকার আসিফুর রহমান (২৬) চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারী পৌরসভা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে, তাকে পেটানোর সময় ওই যুবকদের স্লোগান দিতে দেখা যায়। তাকে মারধরের সময় ‘আমার ভাই কবরে খুনি কেন বাহিরে’ এ ধরনের স্লোগান দেওয়া হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বিকালে আসিফুর নগরীর হাজারী লেনে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন পরিচালিত প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কয়েকজন তাকে চিনতে পেরে পথরোধ করেন। এ সময় স্থানীয় লোকজনও সংঘবদ্ধ হয়ে তাকে ধরে বেধড়ক মারধর করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়। তখন আসিফুরকে আহত অবস্থায় লোকজন পুলিশের গাড়িতে তুলে দেয়। বর্তমানে আসিফুর কোতোয়ালি থানায় আছেন।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল করিম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রাস্তায় এক ছাত্রলীগ নেতাকে ধরে লোকজন মারধর করে। খবর পেয়ে পুলিশ থানায় নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে কোনও মামলা আছে কিনা, আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখছি।’

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ
