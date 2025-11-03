X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পুরো পরিবার মোটরসাইকেলে নিয়ে মাগুরা থেকে বান্দরবান যাচ্ছিলেন, পড়ে স্ত্রী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৪০আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৪০
ফজিলাতুন নেসা

চট্টগ্রামের পটিয়ায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ার পর বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক নারী নিহত হয়েছেন। সোমবার (৩ নভেম্বর) সকালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম ফজিলাতুন নেসা (২৮)। তিনি মাগুরা জেলার মহম্মদপুর থানার মহেশপুর গ্রামের আলিমুজ্জামান সুজনের স্ত্রী।

পুলিশ জানিয়েছে, আলিমুজ্জামান সুজন তার স্ত্রী ও ছয় বছর বয়সী ছেলে উম্মায়েদ হাম্মাদকে নিয়ে মোটরসাইকেলে চড়ে মাগুরা থেকে বান্দরবানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। রবিবার (২ নভেম্বর) রাতে তারা চট্টগ্রাম শহরের বহদ্দারহাট খাজারোড এলাকায় বন্ধু রবিউল ইসলামের বাসায় অবস্থান করেন। সোমবার সকালে বান্দরবানের উদ্দেশে আবার রওনা হন। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়া উপজেলার নয়াহাট এলাকায় পৌঁছালে একটি লেগুনার সঙ্গে তাদের মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর ফাজিলাতুন্নেছা মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে সড়কের মাঝখানে পড়েন। তখন পেছন দিক থেকে আসা ‘লন্ডন এক্সপ্রেসের’ একটি দ্রুতগতির চেয়ারকোচ তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

দুর্ঘটনার সময় মোটরসাইকেলে থাকা ছেলে উম্মায়েদ রাস্তার পাশে পড়ে প্রাণে বেঁচে যায়। তবে সুজনের ডান হাতে আঘাত লাগে। খবর পেয়ে পটিয়া ক্রসিং হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের লাশ উদ্ধার করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

আলিমুজ্জামান সুজন বলেন, ‘কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে পরিবার নিয়ে বান্দরবানে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। শনিবার মাগুরা থেকে রওনা দেই, রবিবার রাতে বন্ধুর বাসায় থাকি। সোমবার সকালে বান্দরবানের উদ্দেশে আবার রওনা দিই। পটিয়ায় পৌঁছলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।’

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রবিউল ইসলামের বোন আশরিফা আহমদ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনি বলেন, ফজিলাতুন নেসার স্বামী নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানির সহকারী ব্যবস্থাপক। পরিবার নিয়ে পাহাড় দেখতে বান্দরবানে বেড়াতে যাচ্ছিলেন তিনি। বেড়াতে যাওয়ার পথেই স্বামী-সন্তানের সামনে দুর্ঘটনায় তার প্রাণহানি হয়েছে।

পটিয়া ক্রসিং হাইওয়ে থানার ওসি জসীম উদ্দিন বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর বাসটি নিয়ে চালক পালিয়ে গেছে। ঘটনাস্থলে থাকা সিসিটিভির ফুটেজসহ নানাভাবে আমরা গাড়ি ও চালককে শনাক্ত করার চেষ্টা করছি।’

/এফআর/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
তেজগাঁওয়ে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
সিএনজি অটোরিকশায় ট্রাকচাপা, নিহত ২
চকবাজারে কারা প্রিজন ট্রাকের ধাক্কায় ঠেলাগাড়ি শ্রমিক নিহত
সর্বশেষ খবর
বিমানবন্দরের ভল্টের তালা ভেঙে র‍্যাবের জন্য আনা অস্ত্র ‘চুরি’
বিমানবন্দরের ভল্টের তালা ভেঙে র‍্যাবের জন্য আনা অস্ত্র ‘চুরি’
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় নির্মাণে ভূমি বরাদ্দ চেয়ে ২৪ ডিসিকে ইসির চিঠি
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় নির্মাণে ভূমি বরাদ্দ চেয়ে ২৪ ডিসিকে ইসির চিঠি
দুশ্চিন্তার কারণ যখন ডার্ক সার্কেল
দুশ্চিন্তার কারণ যখন ডার্ক সার্কেল
ভিসামুক্ত সুবিধায় চীন-মালয়েশিয়া পর্যটনে গতি
ভিসামুক্ত সুবিধায় চীন-মালয়েশিয়া পর্যটনে গতি
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘হামজার বাংলাদেশের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে আছি’
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
‘শাপলা কলি’ পেয়ে ফেসবুকে এনসিপি নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media