নোয়খালীর সব আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিএনপি, মনোনয়ন পেলেন যারা

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য দলের একক প্রার্থী ঘোষণা করছে বিএনপি। প্রাথমিকভাবে ২৩৭ আসনে প্রার্থী মনোনীত করেছে দলটি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
সেখানে নোয়াখালীর ৬টি আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি। এই আসনে মনোনীতরা হলেন- নোয়াখালী-১ আসনে ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, নোয়াখালী-২ জয়নাল আবেদিন ফারুক, নোয়াখালী-৩ বরকত উল্লাহ ভুলু, নোয়াখালী-৪ মো. শাহজাহান, নোয়াখালী-৫ ফখরুল ইসলাম ও নোয়াখালী-৬ মাহমুদুর রহমান শামীম।