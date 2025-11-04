X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
চাঁদপুরে পছন্দের প্রার্থী মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপি নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ-অ‌গ্নিসং‌যোগ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০২:০৫আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০২:০৫
বিএনপি নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ

চাঁদপুর-৪ আসনে ফরিদগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নানকে মনোনয়ন না দেওয়ার প্রতিবা‌দে সড়ক অবরোধ করেছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা। এ সময় তারা বিক্ষোভ ও সড়কের ওপর অ‌গ্নিসং‌যোগ করেন।

সোমবার (৩ নভেম্বর) রাতে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেন তারা।

দলীয় নেতাকর্মীরা জানান, বিকালে বিএন‌পির মহাস‌চিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চাঁদপুর-৪ আসনে সাবেক এমপি লায়ন হারুনুর রশিদের নাম ঘোষণা করেন। 

এরপর থেকে ওই এলাকায় বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী এম এ হান্নানের কর্মী সমর্থকদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। একপর্যায়ে ফরিদগঞ্জ উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মি‌ছি‌ল বের করেন।  ফরিদগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে সড়কে অগ্নিসংযোগ করেন তারা।

এ সময় নেতাকর্মীরা দাবি করেন, মনোনয়ন পাওয়া লায়ন হারুনুর রশিদ দুঃসময়ে নেতাকর্মীদের পাশে ছিলেন না। কিন্তু এম এ হান্নান বহু বছর ধরে দল ও নেতাকর্মীদের পাশে ছিলেন। তাই অবিলম্বে প্রার্থী পরিবর্তন করে এম এ হান্নানকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান তারা। না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি পালনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।

ফরিদগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ও বিএনপি নেতা মঞ্জিল হোসেন বলেন, এম এ হান্নান দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয়। গত ১৭ বছর দলের দুঃসময়ে আমাদের আগলে রেখেছেন। মামলা হামলায় পাশে দাঁড়িয়েছেন, ফরিদগঞ্জের আর কাউকে পাইনি। তিনি কারা নির্যাতিত হয়েছেন। দল এমন একজন লোককে মনোনয়ন না দেওয়ায় ফরিদগঞ্জের সর্বস্তরের নেতাকর্মী মর্মাহত হয়েছেন। প্রার্থী পরিবর্তন করে এম এ হান্নানকে মনোনয়ন না দিলে কর্মসূচি অব্যাহত রাখবেন নেতাকর্মীরা।

বিএনপি
