নোয়াখালীতে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ৬

নোয়াখালীর কবিরহাটে ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নারীসহ ৬ জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুর সোয়া ২টার দিকে কবিরহাট পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব ফতেহপুরের কবিরহাট-বসুরহাট সড়কের ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বসুরহাট থেকে কবিরহাট অভিমুখী দ্রুতগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে সোনাপুর থেকে বসুরহাটের উদ্দেশে আসা সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই সিএনজি চালকসহ পাঁচ জন মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু ঘটে।
এখন পর্যন্ত নিহতদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। নিহতদের মধ্যে চার জনের লাশ কবিরহাট থানায় এবং দুই জনের লাশ হাসপাতালে রাখা হয়েছে।
কবিরহাট ফায়ার সার্ভিসের লিডার ফিরোজ আলম ও কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. এস কে দেবনাথ মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।