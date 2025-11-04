X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নোয়াখালীতে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ৬

নোয়াখালী প্রতিনিধি
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:০১আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:০৪
দুর্ঘটনায় চুরমার হয়ে গেছে অটোরিকশাটি

নোয়াখালীর কবিরহাটে ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নারীসহ ৬ জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুর সোয়া ২টার দিকে কবিরহাট পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব ফতেহপুরের কবিরহাট-বসুরহাট সড়কের ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বসুরহাট থেকে কবিরহাট অভিমুখী দ্রুতগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে সোনাপুর থেকে বসুরহাটের উদ্দেশে আসা সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই সিএনজি চালকসহ পাঁচ জন মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু ঘটে।

এখন পর্যন্ত নিহতদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। নিহতদের মধ্যে চার জনের লাশ কবিরহাট থানায় এবং দুই জনের লাশ হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

কবিরহাট ফায়ার সার্ভিসের লিডার ফিরোজ আলম ও কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. এস কে দেবনাথ মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

/এফআর/এমওএফ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
দুই বাসের সংঘর্ষে প্রাণ গেলো ৩ জনের
শাহজাহানপুরে বাসের ধাক্কায় নারী নিহত, চালক আটক
পুরো পরিবার মোটরসাইকেলে নিয়ে মাগুরা থেকে বান্দরবান যাচ্ছিলেন, পড়ে স্ত্রী নিহত
সর্বশেষ খবর
ডেঙ্গুতে আজও ৪ জনের মৃত্যু
ডেঙ্গুতে আজও ৪ জনের মৃত্যু
মাদারীপুর-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন শেখ সালাহউদ্দিন
মাদারীপুর-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন শেখ সালাহউদ্দিন
ফিলিস্তিনি আর্চারদের বিশেষ ব্যবস্থায় আনা হচ্ছে  বাংলাদেশে
ফিলিস্তিনি আর্চারদের বিশেষ ব্যবস্থায় আনা হচ্ছে  বাংলাদেশে
কী আছে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল আইনের খসড়ায়
কী আছে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল আইনের খসড়ায়
সর্বাধিক পঠিত
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
প্রাথমিক তালিকায় নেই রুমিন ফারহানার নাম
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media