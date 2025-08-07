X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এনসিপির সমাবেশের দিন অবরোধে নেতৃত্ব দেওয়া আ.লীগ নেতা গ্যাব্রিয়েল গ্রেফতার

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
০৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৯আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৯
গ্রেফতার আওয়ামী লীগ নেতা গ্যাব্রিয়েল

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমাবেশ পণ্ড করতে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় সড়ক অবরোধের ঘটনায় আওয়ামী লীগ নেতা গাব্রিয়েল বাড়ৈকে (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। 

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকালে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাকে গোপালগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে বুধবার বিকালে উপজেলার শুয়াগ্রাম বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গাব্রিয়েল বাড়ৈ উপজেলার শুয়াগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও শুয়াগ্রামের মৃত রবীন্দ্রনাথ বাড়ৈর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ জুলাই কোটালীপাড়া উপজেলার ওয়াবদার হাট এলাকায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা জড়ো হয়ে মহাসড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভ করেন। এতে জনমনে আতঙ্ক ও জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ১৫৫ জনকে জ্ঞাত ও এক হাজার ৫০০ জনকে অজ্ঞাত দেখিয়ে কোটালীপাড়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা করে। এই মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গাব্রিয়েল বাড়ৈকে গ্রেফতার দেখিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। এই মামলায় এ পর্যন্ত ৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কোটালীপাড়া থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ বলেন, গত ১৬ জুলাই কোটালীপাড়া উপজেলার ওয়াবদার হাট নামক স্থানে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জড়ো হয়ে মহাসড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভ করে। এতে জনমনে আতঙ্ক ও জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

তিনি বলেন, এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ১৫৫ জনকে জ্ঞাত ও ১৫০০ জনকে অজ্ঞাত দেখিয়ে কোটালীপাড়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা করে। এই মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা গাব্রিয়েল বাড়ৈকে গ্রেফতার দেখিয়ে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, ওই দিন গাব্রিয়েল বাড়ৈ সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমরা ভিডিও ফুটেজ দেখে তাকে গ্রেফতার করেছি। এ পর্যন্ত এই মামলায় আমরা ৪০ আসামিকে গ্রেফতার করেছি। বাকিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

/এফআর/
বিষয়:
আওয়ামী লীগগোপালগঞ্জগ্রেফতারঅপরাধ
সম্পর্কিত
পঞ্চগড়ে ছুরিকাঘাতে ছাত্রদল কর্মী নিহত
গার্মেন্টসকর্মীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, ৩ জন গ্রেফতার
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য কলিমুল্লাহ গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
জুলাই আন্দোলনে পুলিশের ক্ষতি, মামলার নেই কোনও অগ্রগতি
জুলাই আন্দোলনে পুলিশের ক্ষতি, মামলার নেই কোনও অগ্রগতি
বাংলাদেশে ‘ইয়াং পিপল অ্যাডভাইজরি গ্রুপ’ চালু করেছে ইউনিসেফ
বাংলাদেশে ‘ইয়াং পিপল অ্যাডভাইজরি গ্রুপ’ চালু করেছে ইউনিসেফ
ফুটবল প্রতিভা সোহানের দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান
ফুটবল প্রতিভা সোহানের দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান
মতলবে মসজিদের জায়গায় ভবন নির্মাণে বাধার প্রতিবাদে বিক্ষোভ
মতলবে মসজিদের জায়গায় ভবন নির্মাণে বাধার প্রতিবাদে বিক্ষোভ
সর্বাধিক পঠিত
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media