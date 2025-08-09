‘স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমি আত্মসমর্পণ করবো’; ৯৯৯ নম্বরে কল করে জানালেন স্বামী

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরে স্ত্রীকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যার পর জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে স্বামী বলেন, ‘আমি আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলছি, আমি ঘরে আছি, আত্মসমর্পণ করবো। আপনারা আমাকে নিয়ে যান।’ এই খবর পেয়ে তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে কাশিমপুর থানার ২ নম্বর ওয়ার্ডের চক্রবর্তী এলাকায় এ হত্যার ঘটনা ঘটে। নিহত গৃহবধূর নাম জেমি আক্তার (২০)। তিনি দিনাজপুরের শেতাবগঞ্জ থানার মিচরিগোলা গ্রামের জাহিদুল ইসলামের মেয়ে। গ্রেফতার স্বামীর নাম রাকিব হাসান (২২)। তিনি বগুড়ার লতিফপুর গ্রামের মো. জসিম উদ্দিনের ছেলে। এই দম্পতির তাজিম নামে দুই বছরের ও রাইসা আক্তার জেরীন নামে দুই মাসের আরেক শিশুসন্তান রয়েছে।
স্বামী ও স্বজনদের বরাত দিয়ে কাশিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জেমি ও রাকিব দম্পতির মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকতো। স্থানীয়ভাবে কয়েকবার মীমাংসাও করে দেওয়া হয়। শুক্রবার সন্ধ্যার পর একই বিষয় নিয়ে রাকিব তার স্ত্রীকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করেন। পরে নিজেই ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে আত্মসমর্পণের কথা জানান। এ সময় ঘরের ভেতর মায়ের মরদেহের পাশে দুই শিশুসন্তান কাঁদছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রাকিবকে কান্নারত এবং মেঝেতে স্ত্রীর মরদেহ দেখতে পান। পরে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাশাপাশি মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।’