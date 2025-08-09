X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পদ্মা এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-উত্তরবঙ্গ ট্রেন চলাচল বন্ধ

গাজীপুর প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ২২:২২আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২২:২২
লাইনচ্যুত ট্রেন

গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ঢাকার ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ ঘটনায় ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত পৌনে ৯টার দিকে ১ নং প্লাটফর্মে ইঞ্জিনসহ ওই ট্রেনের কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়।

জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন পুলিশ ফাঁড়ির এসআই নাদির উজ-জামান জানান, রাজশাহী থেকে পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেন ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে। ট্রেনটি জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের প্রবেশের জন্য ক্রসিংয়ে উঠলে হঠাৎ ইঞ্জিনসহ ৩/৪টি বগি লাইনচ্যুত হয়। তবে ট্রেনটি জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনে বিরতি দেওয়ার কথা থাকায় গতি কম ছিল। এ ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

তিনি আরও বলেন, ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ায় শিববাড়ি-রাজাবাড়ী সড়কের সব যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া লাইনচ্যুত ট্রেনটি ওই স্থান থেকে না সরানো পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ঢাকার ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

/এফআর/
বিষয়:
ট্রেন দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে নারীর মৃত্যু
অটোরিকশাকে ধাক্কা দিয়ে টেনে নিয়ে গেলো ট্রেন, নিহত ৪
লালমনিরহাটে দুই ট্রেনের সংঘর্ষ, উল্টে গেছে বগি
সর্বশেষ খবর
সাগরে ট্রলারডুবিতে দুই জনের লাশ উদ্ধার, এখনও নিখোঁজ ৬
সাগরে ট্রলারডুবিতে দুই জনের লাশ উদ্ধার, এখনও নিখোঁজ ৬
ভিকটিম-সাক্ষীকে হুমকি দেওয়া বিচার বাধাগ্রস্ত করার শামিল
আদালত অবমাননার মামলায় শেখ হাসিনার সাজার রায় প্রকাশভিকটিম-সাক্ষীকে হুমকি দেওয়া বিচার বাধাগ্রস্ত করার শামিল
জাতীয় লিগে খেলবে ময়মনসিংহ, বাদ ঢাকা মেট্রো
জাতীয় লিগে খেলবে ময়মনসিংহ, বাদ ঢাকা মেট্রো
ঋতুপর্ণাকে বাড়ি করে দেবে বিসিবি
ঋতুপর্ণাকে বাড়ি করে দেবে বিসিবি
সর্বাধিক পঠিত
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media