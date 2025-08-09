পদ্মা এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-উত্তরবঙ্গ ট্রেন চলাচল বন্ধ

গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ঢাকার ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ ঘটনায় ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।
শনিবার (৯ আগস্ট) রাত পৌনে ৯টার দিকে ১ নং প্লাটফর্মে ইঞ্জিনসহ ওই ট্রেনের কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়।
জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন পুলিশ ফাঁড়ির এসআই নাদির উজ-জামান জানান, রাজশাহী থেকে পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেন ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে। ট্রেনটি জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের প্রবেশের জন্য ক্রসিংয়ে উঠলে হঠাৎ ইঞ্জিনসহ ৩/৪টি বগি লাইনচ্যুত হয়। তবে ট্রেনটি জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনে বিরতি দেওয়ার কথা থাকায় গতি কম ছিল। এ ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।
তিনি আরও বলেন, ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ায় শিববাড়ি-রাজাবাড়ী সড়কের সব যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ ছাড়া লাইনচ্যুত ট্রেনটি ওই স্থান থেকে না সরানো পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ঢাকার ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।