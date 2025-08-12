জমি লিখে না দেওয়ায় বাবাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

জমি না লিখে না দেওয়ায় বাবাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে মেয়ে হাবেজা খাতুনকে (৩০) গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) রাতে মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার চর রঘুনাথপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে অভিযুক্ত মেয়েকে (৩০) গ্রেফতার করে মঙ্গলবার আদালতে পাঠালে জামিন মঞ্জুর না করে কারাগারে পাঠিয়েছেন বিচারক।
স্থানীয় ও মামলা সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার আলোকদিয়া চরের সত্তরোর্ধ্ব ময়ান শেখ তার স্থাবর সম্পত্তি ছেলে মেয়েদের মাঝে লিখে দিয়ে পার্শ্ববর্তী রঘুনাথপুর গ্রামে বসবাস করছিলেন। এ বাড়িতে বিদেশ ফেরত স্বামী পরিত্যক্তা তার মেয়ে হাবেজা তার সঙ্গে বসবাস করেন। পাবনার সুজানগরে ময়ান শেখের নামে থাকা ১৬ শতাংশ জমির মধ্যে ১২ শতাংশ জমি ইতিমধ্যে হাবেজার নামে লিখে দেন ময়ান।
বাকি চার শতাংশ জমি লিখে দেওয়ার জন্য হাবেজা মাঝেমধ্যে ময়েন শেখকে চাপ দেন। ময়েন এতে রাজি না হওয়ায় সোমবার রাতে এ নিয়ে দুই জনের মধ্যে বাগবিতণ্ডার এক পর্যায়ে কন্যা হাবেজা কাঠের বাটাম দিয়ে বাবাকে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যায়। স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার ও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই নজরুল ইসলাম বলেন, ভুক্তভোগী ময়েন শেখের প্রথম পক্ষের ছেলে সাইদুল ইসলামের অভিযোগের ভিত্তিতে হাবেজাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লাশ মানিকগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।