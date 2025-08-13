X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টুঙ্গিপাড়ায় আ.লীগের ২ নেতার পদত্যাগ, বললেন ‘দলের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই’

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৯আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৯
পদত্যাগ করা দুই নেতা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন আওয়ামী লীগ ও কৃষকলীগের দুই নেতা। বুধবার (১৩ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের নিলফা বাজারে সংবাদ সম্মেলন করে পদত্যাগের ঘোষণা দেন তারা। 

তারা হলেন- টুঙ্গিপাড়া উপজেলার কুশলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নওশের ফকির (৬০) ও একই ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্বাস আলী (৫৫)।

সংবাদ সম্মেলনে ঐ দুই নেতা বলেন, গত ১০ বছর বছর আমরা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতার কারণে পদের দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। তাই আমরা স্বেচ্ছায় দল থেকে পদত্যাগ করলাম। শিগগিরই লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেবো। আজ থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

এ সময় স্থানীয় টুকু মিয়া শেখ, মিলন শেখ, রুনু শেখ, মফিজ খান, রুবেল মোল্লাসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

/এফআর/
বিষয়:
আওয়ামী লীগগোপালগঞ্জ
সম্পর্কিত
গভীর রাতে আ.লীগের মিছিল থেকে পুলিশকে কুপিয়ে জখম, গ্রেফতার ১৯
গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনায় মাঠে নেমেছে তদন্ত কমিটি
কৃষক লীগ নেতা বখতিয়ার গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
আমরা বিনিয়োগমুখী বাংলাদেশ গড়বো: আমির খসরু
আমরা বিনিয়োগমুখী বাংলাদেশ গড়বো: আমির খসরু
ফিরছে বিটিভির বিখ্যাত ‘নতুন কুঁড়ি’
ফিরছে বিটিভির বিখ্যাত ‘নতুন কুঁড়ি’
প্রথম সেঞ্চুরিতে র‌্যাঙ্কিংয়ে ৮০ ধাপ লাফ ব্রেভিসের
প্রথম সেঞ্চুরিতে র‌্যাঙ্কিংয়ে ৮০ ধাপ লাফ ব্রেভিসের
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media