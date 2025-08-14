গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যাকাণ্ডের পর এবার একই স্থানে শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত

গাজীপুর মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পর একই স্থানে শরবত বিক্রেতা সাদ্দাম হোসেনকে (৩০) ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা (মসজিদ মার্কেট) এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, স্থানীয়রা ছুরিকাঘাতে জড়িত দেলোয়ার হোসেনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে। আহত সাদ্দাম হোসেন চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় শরবত বিক্রি করে সংসার চালান। তার বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।
স্থানীয়রা জানান, মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা (মসজিদ মার্কেট) এলাকায় দুই যুবক সাদ্দাম ও দেলোয়ার শরবত বিক্রি করেন। দুপুরের দিকে তাদের মধ্যে পূর্ববিরোধের জেরে বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে দেলোয়ারের সঙ্গে থাকা ছুরি দিয়ে সাদ্দামের পিঠে ও হাতে আঘাত করলে সে আহত হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। উপস্থিত লোকজন দেলোয়ারকে আটক করে পুলিশে দেয়।
প্রসঙ্গত, গত ৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা ৫৮ মিনিটে একই স্থানে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা।