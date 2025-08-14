X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যাকাণ্ডের পর এবার একই স্থানে শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত

গাজীপুর প্রতিনিধি
১৪ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৫আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৫
বাসন থানা

গাজীপুর মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ পর একই স্থানে শরবত বিক্রেতা সাদ্দাম হোসেনকে (৩০) ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা (মসজিদ মার্কেট) এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, স্থানীয়রা ছুরিকাঘাতে জড়িত দেলোয়ার হোসেনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে। আহত সাদ্দাম হোসেন চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় শরবত বিক্রি করে সংসার চালান। তার বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।

স্থানীয়রা জানান, মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা (মসজিদ মার্কেট) এলাকায় দুই যুবক সাদ্দাম ও দেলোয়ার শরবত বিক্রি করেন। দুপুরের দিকে তাদের মধ্যে পূর্ববিরোধের জেরে বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে দেলোয়ারের সঙ্গে থাকা ছুরি দিয়ে সাদ্দামের পিঠে ও হাতে আঘাত করলে সে আহত হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। উপস্থিত লোকজন দেলোয়ারকে আটক করে পুলিশে দেয়।

প্রসঙ্গত, গত ৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা ৫৮ মিনিটে একই স্থানে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা।

/কেএইচটি/
বিষয়:
ছুরিকাঘাতআহত
সম্পর্কিত
অনলাইন জুয়ার টাকা নিয়ে বিরোধ, ঘুম থেকে ডেকে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা
ফরিদপুরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন নিহত
পাবনায় সেপটিক ট্যাংকে আটকা পড়ে দুই নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলো এনসিপি, শিগগিরই তালিকা
১২ ঘণ্টায় উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে
দুই নদীর পানি বিপদসীমার ওপরে১২ ঘণ্টায় উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
১৫ আগস্ট উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে খাবার বিতরণ ও আলোচনা সভা, পুলিশ বলছে জানে না
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
এনসিপি ও জামায়াতকে সরকারে নেওয়ার চাপ আছে বিএনপির ওপর?
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
বিএনপি নেতা ইশরাকের বিরুদ্ধে অপুকে অপহরণের অভিযোগ
৪ কোটি টাকা চাঁদাবাজি, বিএনপি নেতা জনি গ্রেফতার
৪ কোটি টাকা চাঁদাবাজি, বিএনপি নেতা জনি গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media