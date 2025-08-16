বঙ্গবন্ধুর জন্য মিলাদ করা যাবে না, এরচেয়ে মরে যাওয়া ভালো: কাদের সিদ্দিকী

টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকালে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম তার নিজ বাসভবন সোনার বাংলায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এ সময় মুক্তিযোদ্ধাসহ কাদের সিদ্দিকীর বেশ কয়েকজন অনুসারী উপস্থিত ছিলেন।
দোয়া মাহফিলে কাদের সিদ্দিকী বলেন, ‘আগামীকাল আমার জন্য সূর্য উঠবে একা। বঙ্গবন্ধু মারা গেছেন, আজকে ৫০ বছর। স্বাধীনতার ৫৪ বছর হয়েছে। যে মানুষটি না হলে বাংলাদেশ হতো না। সেই মানুষটির জন্য মিলাদও করা যাবে না, আলোচনা করা যাবে না। ওইরকম সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।’
তিনি বলেন, ‘আপনাদের কারও মধ্যে কোনও চেতনা নেই। মুসলমানের ঘরে কাপুরুষের কোনও জায়গা নেই। ইসলামে ভীরুর কোনও জায়গা নেই। আমি এই ভীরুতা নিয়ে জীবন চালাইনি।’
প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ১৫ আগস্ট। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম প্রয়াণ দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। রচিত হয় ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার এবং নিকটাত্মীয়সহ ২৬ জনকে ওই রাতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সে সময় তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান।