X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বঙ্গবন্ধুর জন্য মিলাদ করা যাবে না, এরচেয়ে মরে যাওয়া ভালো: কাদের সিদ্দিকী

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
১৬ আগস্ট ২০২৫, ০০:৩২আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০০:৩২
নিজ বাসভবনে দোয়া ও দোয়া মাহফিলে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী

টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকালে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম তার নিজ বাসভবন সোনার বাংলায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এ সময় মুক্তিযোদ্ধাসহ কাদের সিদ্দিকীর বেশ কয়েকজন অনুসারী উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলে কাদের সিদ্দিকী বলেন, ‘আগামীকাল আমার জন্য সূর্য উঠবে একা। বঙ্গবন্ধু মারা গেছেন, আজকে ৫০ বছর। স্বাধীনতার ৫৪ বছর হয়েছে। যে মানুষটি না হলে বাংলাদেশ হতো না। সেই মানুষটির জন্য মিলাদও করা যাবে না, আলোচনা করা যাবে না। ওইরকম সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।’

তিনি বলেন, ‘আপনাদের কারও মধ্যে কোনও চেতনা নেই। মুসলমানের ঘরে কাপুরুষের কোনও জায়গা নেই। ইসলামে ভীরুর কোনও জায়গা নেই। আমি এই ভীরুতা নিয়ে জীবন চালাইনি।’ 

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ১৫ আগস্ট। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম প্রয়াণ দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। রচিত হয় ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার এবং নিকটাত্মীয়সহ ২৬ জনকে ওই রাতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সে সময় তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান।

/কেএইচটি/
বিষয়:
বঙ্গবন্ধুকাদের সিদ্দিকী
সম্পর্কিত
রাতে শেখ মুজিবের প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়ায় দিনে ভেঙে দেওয়া হলো
সুনসান টুঙ্গিপাড়া, শেখ মুজিবের সমাধিতে নিরাপত্তা জোরদার
বঙ্গবন্ধু দল বা কোনও পরিবারের সম্পত্তি নয়: জাসদ
সর্বশেষ খবর
সুনামগঞ্জে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে দুজন নিহত
সুনামগঞ্জে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে দুজন নিহত
শুভ জন্মাষ্টমী আজ
শুভ জন্মাষ্টমী আজ
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
ট্রাম্পের যেসব প্রস্তাব পুতিন-জেলেনস্কি উভয়ই মেনে নিতে পারেন
ট্রাম্পের যেসব প্রস্তাব পুতিন-জেলেনস্কি উভয়ই মেনে নিতে পারেন
সর্বাধিক পঠিত
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media