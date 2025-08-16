গোপালগঞ্জে সাংবাদিকের ওপর যুবদল-ছাত্রদল নেতাদের হামলার অভিযোগ

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় গণমাধ্যমকর্মী মনিরুজ্জামান জুয়েলের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা যুবদল-ছাত্রদল নেতাদের বিরুদ্ধে। হামলায় মারাত্মক আহত হয়েছেন সাংবাদিক জুয়েল। আহত সাংবাদিক দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার কোটালীপাড়া প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে কোটালীপাড়া উপজেলা শিল্পকলার সামনে এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলার শিকার ওই সাংবাদিককে প্রথমে কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি করে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, সংবাদ প্রকাশের জেরে সাংবাদিক মনিরুজ্জামান জুয়েলের ওপর ক্ষিপ্ত ছিলেন উপজেলা যুবদল-ছাত্রদলের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী। সন্ধ্যায় তিনি পেশাগত কাজে উপজেলা চত্বরে যান। এ সময় উপজেলা কমপ্লেক্সের পাশে শিল্পকলার সামনে পৌঁছালে উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব মান্নান শেখের নির্দেশে উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব নিলয় হাওলাদার মোস্তফা ও যুবদল কর্মী বায়োজিদ হাওলাদারের নেতৃত্বে ৩০ থেকে ৪০ জন যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মী তার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার হাওলাদার, সাংগঠনিক সম্পাদক ছলেমান শেখসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। পরে কোটালীপাড়ার স্থানীয় সাংবাদিক এবং সাধারণ জনগণ এগিয়ে এসে হামলাকারীদের কাছ থেকে জুয়েলকে উদ্ধার করে আহত অবস্থায় কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। সাংবাদিক জুয়েলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। তার ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। বিস্তারিত জেনেছি। জুয়েলের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
গণমাধ্যমকর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।