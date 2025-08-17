X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
গাজীপুরে আগুনে পুড়লো তিনটি ঝুট গুদাম

গাজীপুর প্রতিনিধি
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:১১আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:১১
ঝুট গুদামে আগুন

গাজীপুরে ঝুটের গুদামে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগুনে তিনটি গুদামসহ গুদামের মালামাল পুড়ে যায়। খবর পেয়ে টঙ্গী এবং জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিন ঘণ্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

শনিবার (১৬ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে টঙ্গীর হায়দারাবাদ এলাকায় ঝুটের গুদামে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক (ডিএডি) মোহাম্মদ মামুন বলেন, ‘ঝুট ব্যবসায়ী কাইয়ুমের গুদাম থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। স্থানীয়রা প্রথমে পানি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। পরে পাশের আব্দুল আজিজ এবং মিজানের গুদামে আগুন ছড়িয়ে পড়লে তারা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ৩টি এবং জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের ২টিসহ পাঁচটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। ততক্ষণে আগুনে তিনটি ঝুট গুদামের বেশিরভাগ মালামাল পুড়ে যায়। ঝুট গুদামের ভেতরে প্লাস্টিক ধরনের ফেব্রিকসসহ দাহ্যপদার্থ থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লেগেছে।’

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তিন ঘণ্টা চেষ্টা করে রাত ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তিনি জানাতে পারেননি।

অগ্নিকাণ্ড
