X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

'ঘুষের টাকা' নিয়ে পৌরসভার ভেতরে দুই কর্মকর্তার মারামারি

সাভার প্রতিনিধি
২১ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩৯আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩৯
পৌরসভার ভেতরে দুই কর্মকর্তার মারামারি

সাভার পৌরসভার ভেতরে দুই কর কর্মকর্তার মধ‍্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ উঠেছে, ঘুষের পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে দ্বন্দ্বে এ মারামারি হয়েছে।

বুধবার দুপুরে পৌরসভার কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এরই মধ্যে তাদের মারামারির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়ির মালিকানা পরিবর্তনের জন‍্য দেওয়া ঘুষের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি বছরের জুন মাসে সাভার পৌরসভার দক্ষিণ দরিয়াপুর মৌজার একটি হোল্ডিংয়ের মালিকানা পরিবর্তনের জন্য এক বাসিন্দা আবেদন করেন। ওই আবেদনের জন্য সহকারী কর আদায়কারী নজরুল ইসলাম গ্রাহকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এক হাজার ১৫০ টাকার রশিদ দেন। তারপর কাজটি পেন্ডিং রাখেন।

বুধবার দুপুরে কর নির্ধারক নাজমুল হাসান ওই বিষয়টি নিয়ে নজরুলকে প্রশ্ন করলে দুজনের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন।

ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার সহকারী কর নির্ধারক তন্দ্রা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, নাজমুল ভাই ও নজরুল ভাইয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং পরে একে অপরকে আঘাত করেন। মূলত একটি ফাইল নিয়ে ঘটনাটি ঘটে। উত্তেজিত হয়ে হাতাহাতিতে জড়ান তারা।

জানতে চাইলে নাজমুল হাসান বলেন, একটি ফাইলের কাজ না করেই পেন্ডিং রাখেন নজরুল। বাড়ির মালিকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এক হাজার ১৫০ টাকার রশিদ দিয়েছেন। বিষয়টি জানতে চাওয়ায় উত্তেজিত হয়ে আমাকে আঘাত করেন নজরুল। তখন হাতাহাতি হয়।

নজরুল ইসলাম বলনে, এখানে মারামারি হয়নি। আমাদের মধ‍্যে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। পরে ঠিক হয়ে যায়।

তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের মারামারির ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে নজরুল ইসলামের মাথা থেকে রক্ত ঝরতে দেখা গেছে।

এ ব্যাপারে পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুবকর সরকার বলেন, একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

/এএম/এস/
বিষয়:
সাভার
সম্পর্কিত
ধামরাইয়ে সাবেক স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর যুবকের ‘আত্মহত্যা’
সাভারে ভুল চিকিৎসায় দুই শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ 
সাভার উপজেলাকে ‘ডিগ্রেডেড এয়ারশেড’ ঘোষণা: বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধিনিষেধ জারি
সর্বশেষ খবর
বিদেশি বলে দেশে তৈরি ভেজাল ওষুধ বিক্রি, লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা
বিদেশি বলে দেশে তৈরি ভেজাল ওষুধ বিক্রি, লাজ ফার্মাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা
মধ্যবিত্তের সঙ্গে টিসিবির লাইনে মেসের শিক্ষার্থীরাও
মধ্যবিত্তের সঙ্গে টিসিবির লাইনে মেসের শিক্ষার্থীরাও
বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেবেন না মাহবুব আনাম
বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেবেন না মাহবুব আনাম
বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত হিট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্র্যাকনেটের চুক্তি সই
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ডিজিটাল নেটওয়ার্ক স্থাপন বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত হিট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্র্যাকনেটের চুক্তি সই
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media