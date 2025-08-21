X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এক্সপ্রেসওয়েতে অতিরিক্ত গতিতে চলা প্রাইভেটকার উল্টে প্রাণ গেলো ৩ জনের

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
২১ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৪২আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৪৩
উল্টে যাওয়া প্রাইভেটকার

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে অতিরিক্ত গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি প্রাইভেটকার উল্টে তিন জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও এক জন।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকাল ৬টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর এলাকায় যাত্রী ছাউনির পাশে ঢাকামুখী লেনে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, প্রাইভেটকারটি মাওয়ার দিক থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে অতিরিক্ত গতির কারণে ষোলঘর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মহাসড়কে উলটে যায়। এতে প্রাইভেটকারে থাকা দুই জন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হন আরও দুই জন। তাদের উদ্ধার করে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয়। অপর আহতকে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে শ্রীনগর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর জরুরি বিভাগের চিকিৎসক এ এম জাহিদ হাসান জানান, নিহতরা হলেন- আরমান, রাইসা ও তানজিল। তবে নিহতদের বিষয়ে বিস্তারিত এখনও জানা যায়নি। রবিন নামের একজন আহত হয়েছেন, তাকে চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। 

/এফআর/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
জুলাই মাসে ৪২৭ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩৮০, শীর্ষে ঢাকা: বিআরটিএ
বাড্ডায় চলন্ত গাড়িতে অচেতন হয়ে চালকের মৃত্যু
আফগানিস্তানে বাস-ট্রাক-মোটরসাইকেল ত্রিমুখী সংঘর্ষ, ১৭ শিশুসহ নিহত ৭৩
সর্বশেষ খবর
পাবনায় চোর ধরতে গিয়ে যুবক নিহত
পাবনায় চোর ধরতে গিয়ে যুবক নিহত
একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা: আপিল শুনানি যে পর্যায়ে
একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা: আপিল শুনানি যে পর্যায়ে
টিভিতে আজকের খেলা (২১ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (২১ আগস্ট, ২০২৫)
'ঘুষের টাকা' নিয়ে পৌরসভার ভেতরে দুই কর্মকর্তার মারামারি
'ঘুষের টাকা' নিয়ে পৌরসভার ভেতরে দুই কর্মকর্তার মারামারি
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
ইএফটিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন, তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নতুন যুগের সূচনা
‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন, তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নতুন যুগের সূচনা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media