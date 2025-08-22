X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এক মোটরসাইকেলে চার আরোহী, প্রাইভেটকারের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ৩

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
২২ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫৮আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫৮
কাজ শেষ করে চার জন একই মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের তিন আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের আরও এক আরোহী।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার নিমতিলা গ্রিন মডার্ন সিটি সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।  

নিহতরা হলেন- সিরাজদিখান উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়নের খিলপাড়া গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে আওলাদ হোসেন (২৩), হাশেম মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ হাবিল (২৩) ও মঙ্গল মিয়ার ছেলে কাইয়ুম মিয়া। গুরুতর আহত হন একই এলাকার বাচ্চু মিয়ার ছেলে ইমন।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, এক্সপ্রেসওয়ের পূর্ব পাশের সার্ভিস লেন দিয়ে নম্বরবিহীন একটি লাল রঙের মোটরসাইকেলে করে চার জন আরোহী শ্রীনগর থেকে নিমতলার দিকে যাচ্ছিলেন। নিমতলা গ্রিন মডার্ন সিটি সংলগ্ন এলাকায় অপরদিক থেকে আসা প্রাইভেটকারের সঙ্গে ওই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলের চার আরোহী সড়কে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন একজন। তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে হাঁসাড়া হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবু নাঈম সিদ্দিক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘নিহতরা সবাই টাইলস মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। কাজ শেষ করে চার জন একই মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের লাশ শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

/এএম/আরআইজে/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
গ্রিসে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যুবক নিহত
মহেশপুরে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে আহত ১৫
এক্সপ্রেসওয়েতে অতিরিক্ত গতিতে চলা প্রাইভেটকার উল্টে প্রাণ গেলো ৩ জনের
সর্বশেষ খবর
রাজধানীতে সিএনজি স্টার্ট বন্ধ করে ছিনতাই: গ্রেফতার ৪
রাজধানীতে সিএনজি স্টার্ট বন্ধ করে ছিনতাই: গ্রেফতার ৪
সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফ্ল্যাট বরাদ্দ বাতিল: উপদেষ্টা
সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফ্ল্যাট বরাদ্দ বাতিল: উপদেষ্টা
ডাকসু নির্বাচন: বৈধ প্রার্থী ৪৬২
ডাকসু নির্বাচন: বৈধ প্রার্থী ৪৬২
খেলাপিরা নতুন ঋণ-এলসি-গ্যারান্টি পাবেন না, কমবে পারিবারিক আধিপত্য
বড় পরিবর্তন আসছে ব্যাংক কোম্পানি আইনেখেলাপিরা নতুন ঋণ-এলসি-গ্যারান্টি পাবেন না, কমবে পারিবারিক আধিপত্য
সর্বাধিক পঠিত
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
উচ্চ আদালতের রায়ের আগে প্রাথমিক বৃত্তিতে কিন্ডারগার্টেন নিয়ে সমাধান নেইকিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
সাদাপাথর লুট: আ.লীগ-বিএনপি-জামায়াত ও এনসিপিসহ ৪২ জনের তালিকা প্রকাশ
সাদাপাথর লুট: আ.লীগ-বিএনপি-জামায়াত ও এনসিপিসহ ৪২ জনের তালিকা প্রকাশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media