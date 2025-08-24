শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, বৃদ্ধকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ

পরীক্ষা শেষে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক শিশুকে চকলেট দেওয়ার কথা বলে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে ষাটোর্ধ্ব জালাল মিয়ার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় স্থানীয়রা বৃদ্ধকে আটক করে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে।
রবিবার (২৪ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের গলদাপাড়া (বাঘের চালা) গ্রামের জঙ্গলে এ ঘটনা ঘটে।
বৃদ্ধ জালাল উদ্দিন (৬২) শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের জাহাঙ্গীরপুর গ্রামের মৃত তহর উদ্দিনের ছেলে। ভুক্তভোগী একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।
শ্রীপুর থানার এসআই আবদুল কুদ্দুস বলেন, দুপুরে শিশুটি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথে বৃদ্ধ জালাল মিয়া শিশুকে চকলেট দেওয়ার কথা বলে তাকে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে ধর্ষণচেষ্টা করে। শিশুর চিৎকারে স্থানীয়রা বৃদ্ধকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।
শ্রীপুর থানার ওসি মুহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত বৃদ্ধের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন। সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে তাকে গাজীপুর আদালতে পাঠানো হবে।